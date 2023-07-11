會財局在2022年所查察的14家類別Ｂ和類別C事務所的質素監控制度中，在審計項目及特定項目的承接及續任方面發現有缺失的數量，由2020年的33%大幅增至71%。查察部主管賴翠碧指，該局會會持續監察當前情況並採取進一步措施，特別是監察那些傾向接受與其經驗和資源不相稱的高風險和複雜項目的執業單位。類別A（審計100間以上）事務所的審計質素則有逐步提升的跡象。

會財局主席黃天祐指，對於核數師事務所而言，培養維持審計質素的文化至關重要。這種文化在核數師事務所之間存在很大程度的差異，認為這是缺失重覆出現的根本原因之一。會財局無法監管核數師事務所的文化，但希望敦促公司領導層，包括事務所主席、管理合夥人和項目質素審核員，建立和加強重視審計質素的文化，以確保公眾對其專業水平及可靠性的期望。

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