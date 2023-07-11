海迅供應鏈指出，有關近日出現網上群組/討論區惡意針對公司倉庫租務問題的謠言，相關內容俱為沒有事實基礎的惡意攻擊和失實抹黑。公司已掌握初步資料，疑有人意圖透過連串失實煽動性言論拖垮公司運作而從中取利，公司已與律師商討進一步行動，並向警署報案。

公司特此鄭重聲明，有關言論嚴重影響公司聲譽，就所有失實、惡意攻擊及誹謗性言論，保留一切法律追究及追討一切賠償的權利。

海迅指，公司財務狀況穩健，並擁有良好及行之有效的營運機制。在競爭劇烈的商業環境下，一直恪守香港相關法律及監管條文。多得全體同事齊心努力，所有日常運作亦如常進行，一如大家所見，海迅全線車隊仍無間斷為大家送上每天的生活必需品。全體上下對公司未來發展前景亦一直充滿信心。

公司指，期待是次抹黑風波能從正式法律途徑妥當處理解決，並為這次受影響的同事、伙伴及客戶致歉等。

據海迅官方網站指，截至2023年首季的團隊規模龐大，包括車輛數目達826架、直接聘用人數達2000人，處理送貨點32000個。

至於之前欠薪一事，海迅曾回應本地傳媒，解釋是由於4月初假期頻密，加上復常通關，各部門有大量同事休假，故核對考勤記錄及薪酬方面時間不足所影響。

其他報道

GfK：獲香港電視收視研究六年期合約 明年7月起生效

證監會：RaffAello前負責人 因保薦人缺失 禁止重投業界兩年

會財局：去年審計質素評級略有改善 惟類別B及C事務所重覆出現審計缺失

全日沽空金額147億 比率降至17% 盈富沽空金額最多

HK Express送免費機票：峴港及芽莊尚有名額

淡馬錫業績7年最差 並稱未來面臨不確定性

憧憬內地刺激經濟 恒指收市升180點 北水流出增73% 觀望中美經濟數據

歐冠昇：過去一年港交所擴大互聯互通的次數較推出9年來要多

滬深三大指數連升兩日 滬指升0.55%

健適醫療擬赴港IPO 集資至多5億美元

特斯拉兒童越野摩托車Cyberquad將於內地上市

摩通：本港地產資產大量被低估 大股東或趁低吸納

澳門旅遊局： 海外訪澳旅客回復至疫情前兩成 冀以新方式吸引更多海外客

美元見兩個月低 國有大行沽美元 人民幣重返7.19

惠康、萬寧及 7-Eleven推出第二期消費券優惠

中汽協：6月汽車銷量增4.8% 新能源車增35.2%

王英偉：冀擴建金光會展未來數月獲批 部署重建全天候温室公園

IMAX中國中途停牌待發布內幕消息 今早曾爆升逾三成

半日沽空金額67億 盈富沽空金額最多

吉利伙母企及雷諾 成立動力總成合營 料錄收益97億人民幣

恒指半日升282點 科指升2% 升穿250天線等多條平均線 北水續流出