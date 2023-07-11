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海迅︰倉庫租務問題遭惡意攻擊和失實抹黑 已報警

近月曾爆出拖欠薪金的本地物流公司「海迅供應鏈」，近日網上流傳一張海迅青衣招商局物流中心的倉庫遭執達吏查封，更傳出其他貨倉亦有欠租及將被查封等。海迅昨夜在其社交平台帳號澄清，相關內容俱為沒有事實基礎的惡意攻擊和失實抹黑，已與律師商討進一步行動，並向警署報案。

海迅供應鏈指出，有關近日出現網上群組/討論區惡意針對公司倉庫租務問題的謠言，相關內容俱為沒有事實基礎的惡意攻擊和失實抹黑。公司已掌握初步資料，疑有人意圖透過連串失實煽動性言論拖垮公司運作而從中取利，公司已與律師商討進一步行動，並向警署報案。

公司特此鄭重聲明，有關言論嚴重影響公司聲譽，就所有失實、惡意攻擊及誹謗性言論，保留一切法律追究及追討一切賠償的權利。

海迅指，公司財務狀況穩健，並擁有良好及行之有效的營運機制。在競爭劇烈的商業環境下，一直恪守香港相關法律及監管條文。多得全體同事齊心努力，所有日常運作亦如常進行，一如大家所見，海迅全線車隊仍無間斷為大家送上每天的生活必需品。全體上下對公司未來發展前景亦一直充滿信心。

公司指，期待是次抹黑風波能從正式法律途徑妥當處理解決，並為這次受影響的同事、伙伴及客戶致歉等。

據海迅官方網站指，截至2023年首季的團隊規模龐大，包括車輛數目達826架、直接聘用人數達2000人，處理送貨點32000個。

至於之前欠薪一事，海迅曾回應本地傳媒，解釋是由於4月初假期頻密，加上復常通關，各部門有大量同事休假，故核對考勤記錄及薪酬方面時間不足所影響。

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