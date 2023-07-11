匯豐旗下電子錢包PayMe聯乘獨立歌手Tyson Yoshi推出「偏心Yoshi偏心你」獎勵計劃第二輪，現有用戶推薦親朋好友下載PayMe，有機會賺取48元現金券。
即日起至9月30日，現有用戶每成功推薦一位新用戶註冊PayMe並完成身份證驗證，雙方均可賺取一張PayMe折扣優惠券，適用於全港超過55,000間接受PayMe for Business商戶。優惠券金額會根據用戶早前在「偏心Yoshi偏心你」第一輪的儲火獎勵計劃中完成的任務而定2。此外，雙方更可以獲得一個額外的抽獎機會，有機會瓜分高達200萬元獎賞。
另外，PayMe已由6月1日起推出革新儲火功能，即日起至7月27日，以及8月1日至29日，用戶只需在PayMe內開啟「自動增值」功能後，每次於商店消費滿80元或以上，就會增加一個火。只要儲滿指定火數，月底即可獲指定金額的優惠券。
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