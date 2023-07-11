今年上半年社會融資規模增量累計為21.55萬億元，比上年同期多4754億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.6萬億元，同比多增1.99萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少242億元，同比多減700億元；委托貸款增加743億元，同比多增797億元；信托貸款增加228億元，同比多增3980億元；未貼現的銀行承兌匯票增加852億元，同比多增2619億元；企業債券淨融資1.17萬億元，同比少7883億元；政府債券凈融資3.38萬億元，同比少1.27萬億元；非金融企業境內股票融資4596億元，同比少432億元。

截至6月底，廣義貨幣（M2）餘額為287.3萬億元，按年增長11.3%，高於市場預期的11.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和0.1個百分點；惟狹義貨幣（M1）餘額69.56萬億元，按年增長3.1%，較市場預期增長4.5%低，增速分別比上月末和上年同期低1.6個和2.7個百分點。

截至6月底，人民幣貸款增加3.05萬億元，較市場預期高2.32萬億元，按年多增2296億元。上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，按年多增2.02萬億元。住戶貸款增加2.8萬億元，其中，短期貸款增加1.33萬億元，中長期貸款增加1.46萬億元；企業貸款增加12.81萬億元，其中，短期貸款增加3.84萬億元，中長期貸款增加9.71萬億元，票據融資減少8924億元；非銀行業金融機構貸款減少15億元。

6月人民幣存款增加3.71萬億元，按年少增1.12萬億元。上半年人民幣存款增加20.1萬億元，按年多增1.3萬億元。其中，住戶存款增加11.91萬億元，非金融企業存款增加4.96萬億元，財政性存款減少125億元，非銀行業金融機構存款增加1.08萬億元。

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