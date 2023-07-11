金管局指出，計劃在疫情期間先後展期六次，實行超過3年，合資格企業參與率由初期的16%下跌至1%，選擇部分本金還款的企業數目則穩步上升，反映部分企業的還款能力已經得到改善。

考慮到疫情已經過去，本港經濟正在穩步復甦，協調機制認為計劃已經完成使命，應該展開有序退出程序，但鑑於部分企業資金周轉情況尚未完全恢復，協調機制經聽取工商界的意見後，決定進一步優化現有的部分本金還款選項，讓目前正在參與計劃下「還息不還本」安排的企業逐步回復至正常還款。

分期貸款方面，包括物業抵押貸款和商用汽車貸款，企業可以選擇每期償還原定本金還款額的20%，年期由12個月延長至18個月；或每期償還原定本金還款額的50%，年期則由24個月延長至30個月。與之前安排一樣，總貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。

至於貿易融資貸款、將在未來12個月內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額方面，銀行可以按實際情況與企業協商，容許企業在24個月內分期償還相關貸款。

銀行會主動向目前正在參與計劃的企業查詢會否採納上述的部分本金還款安排。

金管局續指，考慮到部分企業的「還息不還本」安排將會於計劃7月底到期後不久結束，為了便利這些企業過渡，銀行會在2023年8至10月期間繼續讓它們還息不還本，有需要的企業須在今年10月底前回覆銀行，否則它們原則上在今年10月底後要回復至正常還款。

如果目前正在參與計劃的企業的貸款本金還款期已經展期至今年10月底之後，它們則須在展期完結前回覆銀行。另外，目前正在參與部分本金還款的企業，也可以於今年10月底前選擇採納新的部分本金還款選項。

至於一些即使疫情過去但仍然面對經營困難的行業或個別借款人，若確實無力過渡至部分還本選項，銀行會按個別情況考慮繼續向這些客戶提供還息不還本安排，或協助這些客戶重組貸款。早前針對運輸業的援助措施，包括延長的士、小巴及非專營巴士貸款的最長貸款年期和彈性處理的士及小巴經營者更換車輛的再融資申請，2025年底前不應改變。

以上安排僅適用於目前正在參與計劃的企業。

其他報道

社科院金融研究所：料內地第二季GDP增速或達7%左右

北京首都機場上月旅客吞吐量升6.9倍

亞博科技旗下澳門通擴展交通以外應用

西王置業獲高院委任德勤中國為清盤人

【有片：淘寶圖】美債息回軟 美元兌日圓將考驗上升軌

PayMe伙Tyson Yoshi推「推薦友賞」 推薦新用戶有望瓜分200萬元獎賞

GfK：獲香港電視收視研究六年期合約 明年7月起生效

海迅︰倉庫租務問題遭惡意攻擊和失實抹黑 已報警

證監會：RaffAello前負責人 因保薦人缺失 禁止重投業界兩年

會財局：去年審計質素評級略有改善 惟類別B及C事務所重覆出現審計缺失

全日沽空金額147億 比率降至17% 盈富沽空金額最多

HK Express送免費機票：峴港及芽莊尚有名額

淡馬錫業績7年最差 並稱未來面臨不確定性

憧憬內地刺激經濟 恒指收市升180點 北水流出增73% 觀望中美經濟數據

歐冠昇：過去一年港交所擴大互聯互通的次數較推出9年來要多

滬深三大指數連升兩日 滬指升0.55%

健適醫療擬赴港IPO 集資至多5億美元

特斯拉兒童越野摩托車Cyberquad將於內地上市

摩通：本港地產資產大量被低估 大股東或趁低吸納

澳門旅遊局： 海外訪澳旅客回復至疫情前兩成 冀以新方式吸引更多海外客

美元見兩個月低 國有大行沽美元 人民幣重返7.19