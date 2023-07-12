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等通脹數據 料將放緩 道指升317點 美債息升

市場觀望美國周三將公布的6月份CPI數字，市場預計升幅將放緩至3.1%，但核心CPI增幅可能仍處於5%的高位，或增強聯儲局升息理由。美債息回升，債息倒掛擴闊，美股上升。微軟收購動視暴雪案在美國掃清障礙，但英國監管部門態度仍不明朗，目前只是宣布暫停有關該收購交易的訴訟程序，動視暴雪升10%。

道瓊斯工業平均指數收漲317點，升幅0.94%，報34261點。標普500指數收漲29點，升幅0.68%，報4439點。納斯達克綜合指數收漲75點，或0.55%，報13760點。

Salesforce升3.93%，報221.17美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而默沙東跌1.15%，報108.7元，拖累道指8點。

科技股方面，蘋果收市報188.08元，跌0.28%，谷歌母公司Alphabet收市報117.14元，升0.59%，亞馬遜收市報128.78元，升1.29%，Facebook收市報298.29元，升1.42%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.73%，報451點。德國DAX指數收漲0.75%，報15790點；法國CAC 40指數漲1.07%，報7220點；英國富時100指數收漲0.13%，報7282點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.61%，報6847點。

美國2年期債息曾升最多0.87%，是7月6日後最大升幅。曾高見4.9001厘，是7月10日後最高。

美國10年期債息曾跌最多1.14%，低見3.9482厘，是7月6日後最低。連跌2日，累跌0.0916厘，對上一次連跌2日是6月26日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至91.825基點，是7月7日100.025基點後最闊。收報90.894基點，是7月6日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至153.369基點，是7月5日160.638基點後最闊。收報146.095基點，是7月4日後收市最闊。連續兩日擴闊，累計12.926基點。

道指曾升最多1.01%，是6月15日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見34288.87點，是7月5日34376.11點後最高。收市報34261.42點，是7月5日後收市新高，當日報34288.64點。連升2日，累計升526.54點，對上一次連升2日是6月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月30日。

標指曾升最多0.77%，是6月30日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見4443.64點，是7月5日4454.06點後最高。收市報4439.26點，是7月5日後收市新高，當日報4446.82點。連升2日，累計升40.31點，對上一次連升2日是6月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月28日。

納指曾升最多0.65%，是7月7日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見13774.83點，是7月7日13804.51點後最高。收市報13760.7點，是7月5日後收市新高，當日報13791.65點。連升2日，累計升99.98點，對上一次連升2日是7月3日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月3日。

 

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