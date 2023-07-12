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港股ADR升92點 夜期高水101點 亞股升美期個別發展 Keep上市

美股向上，港股ADR升92點或0.49%，報18751點，即月恒指夜期升116點，報18761點，夜期高水101點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.97%，折合報337.04元；阿里巴巴（9988）升1.19%，折合報89.81元；美團（3690）升0.98%，折合報123.2元；匯控（0005）跌0.01%，折合報4.36元；建行（0939）跌0.01%，折合報4.36元。

道期現跌0.118%；標期現跌0.04%；納期現升0.003%。日本東證指數現升0.1%；韓國KOSPI指數現跌0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.68%。

VIX指數隔晚跌1.52%或0.23點，報14.84點。

紐油現升0%或0美元，報74.83美元；布油現升0%或0美元，報79.4美元；金價現升0.12%或2.5美元，報1934.73美元；LME 銅期貨隔晚跌0.59%或50美元，報8322.5美元。美國10年期債息現跌0.29%或0.0119厘，報3.9581厘。

今日焦點股份可留意：

Keep（3650）上市，定價28.92元。

中銀航空租賃（2588）：Thomas Chandler獲委任為首席運營官。

首鋼資源（0639）斥資3億向股東購回股份。

北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升6.9倍。

華潤水泥（1313）盈警，料半年少賺最多68%。

亞博科技（8279）旗下澳門通擴展交通以外應用。

6月內地貸款數據好過市場預期。

 

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