恒指今早高開137點或0.74%，報18797點，大市成交金額14億元；國指今早高開63點或1.01%，報6359點。恒生科技指數開市報4048點，升1.14%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為9.46%，下跌為2.65%，無升跌為87.87%。