恒指今早高開137點或0.74%，報18797點，大市成交金額14億元；國指今早高開63點或1.01%，報6359點。恒生科技指數開市報4048點，升1.14%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為9.46%，下跌為2.65%，無升跌為87.87%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。金沙中國（1928）、農夫山泉（9633）、周大福（1929）拖累大市。
藍籌57隻升，5隻下跌，18隻無升跌。信義光能（0968）升2.16%，報8.5元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌6.67%，報12.88元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，1隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報120.7元，升3.43%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報85.6元，跌0.17%。
恒指受制於10天線(18851.88點)。科指升穿250天線(4004.62點)、20天線(4012.62點)。
Keep（3650）上市，定價28.92元。開市報30.3元，升4.77%。
中銀航空租賃（2588）：Thomas Chandler獲委任為首席運營官。無成交，報62.25元。
首鋼資源（0639）斥資3億向股東購回股份。開市報2.16元，升5.88%。
北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升6.9倍。開市報5.13元，無升跌。
華潤水泥（1313）盈警，料半年少賺最多68%。開市報2.96元，無升跌。
亞博科技（8279）旗下澳門通擴展交通以外應用。無成交，報0.24元。
6月內地貸款數據好過市場預期。工行（1398）開市報3.63元，升0.83%。建行（0939）開市報4.4元，升0.92%。中行（3988）開市報2.75元，升0.36%。招行（3968）開市報33.2元，升0.61%。農行（1288）開市報2.62元，升0.77%。郵儲行（1658）開市報4.4元，升0.46%。
異動股
上升異動股，包括，酷派集團（2369）開市報0.047元，升14.63%；瑞遠智控（8249）開市報0.064元，升14.29%；亦辰集團（8365）開市報0.12元，升12.15%；金力集團（3919）開市報0.095元，升11.76%；中國鑄晨８１（0810）開市報1.1元，升8.91%；融太集團（1172）開市報0.066元，升8.2%；首鋼資源（0639）開市報2.16元，升5.88%；Keep（3650）開市報30.3元，升4.77%；貝殼－Ｗ（2423）開市報38.35元，升4.35%；途屹控股（1701）開市報0.2元，升4.17%。
下跌異動股，包括，木薯資源（0841）開市報0.209元，跌7.52%；周大福（1929）開市報12.88元，跌6.67%；翠華控股（1314）開市報0.212元，跌5.78%；華泰證券（6886）開市報9.14元，跌4.99%；光大證券（6178）開市報5.24元，跌4.38%；海藍控股（2278）開市報3.37元，跌3.71%。
其他報道
港股ADR升92點 夜期高水101點 亞股升美期個別發展 Keep上市
中銀航空租賃：Thomas Chandler獲委任為首席運營官