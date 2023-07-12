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美國法官批准微軟收購動視暴雪

美國法官批准微軟對動視暴雪總值690億美元的收購交易，英國監管機構宣布暫停有關這項收購的訴訟程序。

三藩市法官Jacqueline Scott Corley裁定，美國聯邦貿易委員會(FTC)並沒有充分證明微軟與動視暴雪的合併會損害遊戲行業競爭格局。裁決意味著總計38個司法轄區已經對該收購交易打開綠燈。交易完成的截止日期為7月18日。

5月份曾經對收購交易投反對票的英國競爭與市場管理局(CMA)於上述裁決後表示，他們準備評估微軟的收購提議，並同意暫緩微軟在競爭上訴法庭的上訴程序。

CMA的一位發言人表示，「我們隨時準備考慮微軟任何調整該交易的建議，以期解決在最終報告中提出的關切問題」，「為了能夠優先完成這項工作，微軟和動視暴雪已經與CMA達成協議，大家都認為暫緩在英國的訴訟符合公共利益，各方已經就此事聯合向競爭上訴法庭提交了意見書」。

微軟稱，此次合併將使公司成為全球第三大視頻遊戲企業，僅次於騰訊和索尼。

微軟總裁Brad Smith表示，「我們感激三藩市法院作出這一迅速、透徹的決定」，「在美國法院今天作出裁決後，我們現在的關注點重新轉向了英國。雖然不同意CMA提出的關切，但我們正在考慮如何修改收購交易條款才能讓CMA接受」。

美國聯邦貿易委員會對這一結果表示失望，稱將在未來幾天宣布下一步行動，該委員會將繼續致力於保護競爭環境和消費者。

 

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