去年11月，霍姆斯因四項欺詐投資者罪名成立，被判處11年零3個月徒刑。今年5月30日，她向位於德克薩斯州布萊恩的一個最低安全級別的聯邦女子監獄營地報到。按照新的釋放日期，意味著她將服刑9年零7個月。目前未知霍姆斯獲得減刑的原因。

從史丹福大學輟學的霍姆斯，於2003年以19歲之齡創立Theranos，聲稱公司研發出一款迷你驗血儀器，只須從手指上取幾滴血就可檢測出數百種疾病，包括多種癌症、糖尿病等，較傳統驗血技術便宜及快速，被視為疾病檢測革命。公司從梅鐸、甲骨文創辦人埃里森及後來成為美國國防部長的馬蒂斯等名人身上集資數億美元，其後公司發展至一度達90億美元（約702億港元）估值規模。霍姆斯迅即成為矽谷成功女企業家象徵，常穿黑色高領毛衣的她當時被形容為女版蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）。

不過，Theranos的驗血儀器2015年被《華爾街日報》揭發有瑕疵，結果並不準確。霍姆斯在2018年被控，公司亦於同年倒閉。

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