港元現報7.8282元貶值14點子，曾貶值最多27點子，報7.8295元，亦曾升值最多3點子，報7.8265元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌38.33點子至3.99369%；1星期HIBOR跌9.93點子至4.78762%；2星期HIBOR跌9.28點子至4.82339%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.6點子至5.00821%；6個月期HIBOR跌0.67點子至5.0503%；12個月期HIBOR升2.91點子至5.17875%。

美元指數現報101.422貶值0.31點或0.3%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.30834%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3039%，終止連續3日收窄，利差是7月04日後最闊，當日差距為-0.3281%。

其他報道

加拿大調查Nike 涉使用維吾爾族強迫勞工

美國法官批准微軟收購動視暴雪

血液檢測騙案︱「女版喬布斯」霍姆斯入獄不足一個半月 獲減刑兩年

法拉第未來：發現財報會計錯誤 任命臨時CFO

恒指高開137點 科指升1.1%升穿250天線 Keep上市升4.77%

字節跳動進軍餐飲外賣

字節跳動據報將讓美國員工IPO前套現

港股ADR升92點 夜期高水101點 亞股升美期個別發展 Keep上市

巨星傳奇IPO超購11倍 一手中籤率30.02%

中銀航空租賃：Thomas Chandler獲委任為首席運營官

等通脹數據 料將放緩 道指升317點 美債息升

北水增持工行 減持南方恆生科技