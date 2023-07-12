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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 隔夜息跌38點子

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.17點子至4.96702%，是7月10日後最高，當日報5.00446%。對上一次終止2連跌是7月05日，當日拆息報4.96679%。

港元現報7.8282元貶值14點子，曾貶值最多27點子，報7.8295元，亦曾升值最多3點子，報7.8265元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌38.33點子至3.99369%；1星期HIBOR跌9.93點子至4.78762%；2星期HIBOR跌9.28點子至4.82339%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.6點子至5.00821%；6個月期HIBOR跌0.67點子至5.0503%；12個月期HIBOR升2.91點子至5.17875%。

美元指數現報101.422貶值0.31點或0.3%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.30834%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3039%，終止連續3日收窄，利差是7月04日後最闊，當日差距為-0.3281%。

 

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