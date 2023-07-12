moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升215點 升穿10天線 科指升2.4%創近三周高 北水轉流入

美國CPI數據發布前，港股延續近日行業監管擔憂緩和、憧憬救經濟政策出台的升勢，連升第3日，其中科指曾升2.81%，高見4115.45點，是6月20日後最高。恒指今早高開137點，高位升272點，低位升79點，高低波幅193點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為25%，下跌為23.93%，無升跌為51.05%。

恒指半日升215點或1.15%，報18875點，大市成交金額472億元；國指升101點或1.61%，報6396點。恒生科技指數收報4101點，升2.45%。

藍籌股成交金額175.74億元，佔大市成交37.23%；科指成份股成交金額114.73億元，佔大市成交24.3%；國指成份股成交金額161.24億元，佔大市成交34.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.97億元人民幣，相當於約1.06億港元，佔大市成交的0.22%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.37%，至73.18億元，佔大市成交15.48%。牛熊證成交金額29.94億元，增加21.26%；窩輪成交金額43.23億元，減少15.29%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、李寧（2331）、中芯國際（0981）拖累大市。

藍籌53隻升，22隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升4.34%，收報127.3元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.25%，收報12.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報125.4元，升7.46%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報19.66元，跌0.71%。

恒指升穿10天線(18859.69點)。科指升穿20天線(4015.75點)、250天線(4004.83點)。

北水南下合計淨流入6.88億元，終止連續3日流出，淨流入金額是7月6日32.27億元後最多。南水北上合計淨流出7.31億元人民幣，終止連續2日流入

字節跳動進軍餐飲外賣。美團（3690）收報127.3元，升4.34%。

Keep（3650）上市，定價28.92元。收報30.25元，升4.6%。

中銀航空租賃（2588）：Thomas Chandler獲委任為首席運營官。收報62.9元，升1.04%。

首鋼資源（0639）斥資3億向股東購回股份。收報2.06元，升0.98%。

北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升6.9倍。收報5.1元，跌0.58%。

華潤水泥（1313）盈警，料半年少賺最多68%。收報3.02元，升2.03%。

亞博科技（8279）旗下澳門通擴展交通以外應用。收報0.27元，升12.5%。

6月內地貸款數據好過市場預期。工行（1398）收報3.6元，無升跌。建行（0939）收報4.4元，升0.92%。中行（3988）收報2.75元，升0.36%。招行（3968）收報33.6元，升1.82%。農行（1288）收報2.61元，升0.38%。郵儲行（1658）收報4.49元，升2.51%。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見122.9元，收報122.7元，升3.46%；中慶股份（1855）創上市新高，見18.18元，收報18.18元，升2.25%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.77元，收報1.74元，跌1.14%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見95.25元，收報94.15元，跌0.69%；步陽國際（2457）創上市新高，見0.56元，收報0.53元，升17.78%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.82元，收報2.78元，升4.91%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.14元，收報11.1元，升0.91%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見83.5元，收報82.95元，升1.59%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1071元，收報1071元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見32元，收報30.85元，升0.16%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見70元，收報69.6元，升11.36%；濱海泰達物流（8348）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升14.71%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.44元，跌0.23%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.31元，收報2.27元，跌0.87%；山東墨龍（0568）創52周高，見3.49元，收報3.21元，升21.13%；浙江世寶（1057）創52周高，見3.65元，收報3.38元，升7.3%；興紡控股（1968）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升16.88%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋集團（3377）低見0.42元，收報0.43元，升1.18%；景瑞（1862）低見0.049元，收報0.054元，跌3.57%；中國汽車內飾（0048）低見0.228元，收報0.228元，跌6.94%；第一上海（0227）低見0.119元，收報0.122元，跌1.61%；中薇金融（0245）低見0.031元，收報0.032元，跌5.88%；新天地產集團（0760）低見0.01元，收報0.013元，跌7.14%；天津銀行（1578）低見1.59元，收報1.63元，跌5.78%；維力生活科技（1703）低見0.173元，收報0.187元，無升跌；景瑞控股（1862）低見0.049元，收報0.054元，跌3.57%；福祿控股（2101）低見3.52元，收報3.6元，升1.41%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.33元，收報6.33元，跌1.4%；力寶華潤（0156）低見0.68元，收報0.7元，跌1.41%；博富臨置業（0225）低見7.49元，收報7.49元，跌2.73%；力寶（0226）低見1.77元，收報1.77元，跌1.67%；香港興業國際（0480）低見1.91元，收報1.91元，跌1.04%；錦藝集團控股（0565）低見0.15元，收報0.15元，無升跌；理文化工（0746）低見4.51元，收報4.66元，跌1.27%；玖源集團（0827）低見0.132元，收報0.144元，升4.35%；木薯資源（0841）低見0.192元，收報0.192元，跌15.04%；石藥集團（1093）低見6.33元，收報6.33元，跌1.4%。

異動股

上升異動股，包括，浙江永安（8211）創52周高，見0.08元，收報0.07元，升75%；瑞遠智控（8249）創52周高，見0.1元，收報0.085元，升51.79%；中國金石（1380）收報0.48元，升35.21%；生活概念（8056）收報0.176元，升25.71%；山東墨龍（0568）創52周高，見3.49元，收報3.21元，升21.13%；CMON（1792）收報0.042元，升20%；環能國際（1102）收報0.082元，升18.84%；新石文化（1740）收報0.109元，升18.48%；步陽國際（2457）創上市新高，見0.56元，收報0.53元，升17.78%；奇點國際（1280）收報1元，升17.65%。

下跌異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.145元，跌48.21%；世紀金花（0162）收報0.102元，跌21.54%；均安控股（1559）收報0.115元，跌17.86%；諾輝健康（6606）收報23.6元，跌15.11%；木薯資源（0841）見52周低0.192元，收報0.192元，跌15.04%；百應控股（8525）收報0.34元，跌15%；信銘生命科技（0474）收報0.137元，跌13.84%；中國派對文化（1532）收報0.105元，跌12.5%；未來發展控股（1259）收報0.038元，跌11.63%；中國宏光（8646）收報0.217元，跌11.07%；連成科技集團（8635）收報0.17元，跌10.99%。

其他報道

渣打：今年香港GDP增長預測由3.6%上調至4.3%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 隔夜息跌38點子

加拿大調查Nike 涉使用維吾爾族強迫勞工

美國法官批准微軟收購動視暴雪

血液檢測騙案︱「女版喬布斯」霍姆斯入獄不足一個半月 獲減刑兩年

法拉第未來：發現財報會計錯誤 任命臨時CFO

恒指高開137點 科指升1.1%升穿250天線 Keep上市升4.77%

字節跳動進軍餐飲外賣

字節跳動據報將讓美國員工IPO前套現

港股ADR升92點 夜期高水101點 亞股升美期個別發展 Keep上市

巨星傳奇IPO超購11倍 一手中籤率30.02%

中銀航空租賃：Thomas Chandler獲委任為首席運營官

等通脹數據 料將放緩 道指升317點 美債息升

北水增持工行 減持南方恆生科技