美國CPI數據發布前，港股延續近日行業監管擔憂緩和、憧憬救經濟政策出台的升勢，連升第3日，其中科指曾升2.81%，高見4115.45點，是6月20日後最高。恒指今早高開137點，高位升272點，低位升79點，高低波幅193點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為25%，下跌為23.93%，無升跌為51.05%。
恒指半日升215點或1.15%，報18875點，大市成交金額472億元；國指升101點或1.61%，報6396點。恒生科技指數收報4101點，升2.45%。
藍籌股成交金額175.74億元，佔大市成交37.23%；科指成份股成交金額114.73億元，佔大市成交24.3%；國指成份股成交金額161.24億元，佔大市成交34.16%。
24隻雙櫃台股，總成交0.97億元人民幣，相當於約1.06億港元，佔大市成交的0.22%。
窩輪及牛熊證成交金額減少3.37%，至73.18億元，佔大市成交15.48%。牛熊證成交金額29.94億元，增加21.26%；窩輪成交金額43.23億元，減少15.29%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、李寧（2331）、中芯國際（0981）拖累大市。
藍籌53隻升，22隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升4.34%，收報127.3元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.25%，收報12.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報125.4元，升7.46%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報19.66元，跌0.71%。
恒指升穿10天線(18859.69點)。科指升穿20天線(4015.75點)、250天線(4004.83點)。
北水南下合計淨流入6.88億元，終止連續3日流出，淨流入金額是7月6日32.27億元後最多。南水北上合計淨流出7.31億元人民幣，終止連續2日流入
字節跳動進軍餐飲外賣。美團（3690）收報127.3元，升4.34%。
Keep（3650）上市，定價28.92元。收報30.25元，升4.6%。
中銀航空租賃（2588）：Thomas Chandler獲委任為首席運營官。收報62.9元，升1.04%。
首鋼資源（0639）斥資3億向股東購回股份。收報2.06元，升0.98%。
北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升6.9倍。收報5.1元，跌0.58%。
華潤水泥（1313）盈警，料半年少賺最多68%。收報3.02元，升2.03%。
亞博科技（8279）旗下澳門通擴展交通以外應用。收報0.27元，升12.5%。
6月內地貸款數據好過市場預期。工行（1398）收報3.6元，無升跌。建行（0939）收報4.4元，升0.92%。中行（3988）收報2.75元，升0.36%。招行（3968）收報33.6元，升1.82%。農行（1288）收報2.61元，升0.38%。郵儲行（1658）收報4.49元，升2.51%。
破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見122.9元，收報122.7元，升3.46%；中慶股份（1855）創上市新高，見18.18元，收報18.18元，升2.25%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.77元，收報1.74元，跌1.14%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見95.25元，收報94.15元，跌0.69%；步陽國際（2457）創上市新高，見0.56元，收報0.53元，升17.78%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.82元，收報2.78元，升4.91%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.14元，收報11.1元，升0.91%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見83.5元，收報82.95元，升1.59%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1071元，收報1071元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見32元，收報30.85元，升0.16%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見70元，收報69.6元，升11.36%；濱海泰達物流（8348）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升14.71%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.44元，跌0.23%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.31元，收報2.27元，跌0.87%；山東墨龍（0568）創52周高，見3.49元，收報3.21元，升21.13%；浙江世寶（1057）創52周高，見3.65元，收報3.38元，升7.3%；興紡控股（1968）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升16.88%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋集團（3377）低見0.42元，收報0.43元，升1.18%；景瑞（1862）低見0.049元，收報0.054元，跌3.57%；中國汽車內飾（0048）低見0.228元，收報0.228元，跌6.94%；第一上海（0227）低見0.119元，收報0.122元，跌1.61%；中薇金融（0245）低見0.031元，收報0.032元，跌5.88%；新天地產集團（0760）低見0.01元，收報0.013元，跌7.14%；天津銀行（1578）低見1.59元，收報1.63元，跌5.78%；維力生活科技（1703）低見0.173元，收報0.187元，無升跌；景瑞控股（1862）低見0.049元，收報0.054元，跌3.57%；福祿控股（2101）低見3.52元，收報3.6元，升1.41%。
31隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.33元，收報6.33元，跌1.4%；力寶華潤（0156）低見0.68元，收報0.7元，跌1.41%；博富臨置業（0225）低見7.49元，收報7.49元，跌2.73%；力寶（0226）低見1.77元，收報1.77元，跌1.67%；香港興業國際（0480）低見1.91元，收報1.91元，跌1.04%；錦藝集團控股（0565）低見0.15元，收報0.15元，無升跌；理文化工（0746）低見4.51元，收報4.66元，跌1.27%；玖源集團（0827）低見0.132元，收報0.144元，升4.35%；木薯資源（0841）低見0.192元，收報0.192元，跌15.04%；石藥集團（1093）低見6.33元，收報6.33元，跌1.4%。
異動股
上升異動股，包括，浙江永安（8211）創52周高，見0.08元，收報0.07元，升75%；瑞遠智控（8249）創52周高，見0.1元，收報0.085元，升51.79%；中國金石（1380）收報0.48元，升35.21%；生活概念（8056）收報0.176元，升25.71%；山東墨龍（0568）創52周高，見3.49元，收報3.21元，升21.13%；CMON（1792）收報0.042元，升20%；環能國際（1102）收報0.082元，升18.84%；新石文化（1740）收報0.109元，升18.48%；步陽國際（2457）創上市新高，見0.56元，收報0.53元，升17.78%；奇點國際（1280）收報1元，升17.65%。
下跌異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.145元，跌48.21%；世紀金花（0162）收報0.102元，跌21.54%；均安控股（1559）收報0.115元，跌17.86%；諾輝健康（6606）收報23.6元，跌15.11%；木薯資源（0841）見52周低0.192元，收報0.192元，跌15.04%；百應控股（8525）收報0.34元，跌15%；信銘生命科技（0474）收報0.137元，跌13.84%；中國派對文化（1532）收報0.105元，跌12.5%；未來發展控股（1259）收報0.038元，跌11.63%；中國宏光（8646）收報0.217元，跌11.07%；連成科技集團（8635）收報0.17元，跌10.99%。
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