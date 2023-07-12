美國CPI數據發布前，港股延續近日行業監管擔憂緩和、憧憬救經濟政策出台的升勢，連升第3日，其中科指曾升2.81%，高見4115.45點，是6月20日後最高。恒指今早高開137點，高位升272點，低位升79點，高低波幅193點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為25%，下跌為23.93%，無升跌為51.05%。