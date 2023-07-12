房產交易和服務平台貝殼（2423）（美：BEKE）公布，委任首席運營官兼執行董事徐萬剛為副董事長，他將不再擔任首席運營官職位 ，即日生效。首席運營官的職責將由公司各事業線相關負責人承接。
徐萬剛又將獲委任為貝好家事業線的首席執行官，並繼續擔任貝殼執行董事。
徐萬剛先生自2021年5月起一直擔任執行董事，並自2021年4月起擔任公司首席運營官，自2018年5月至2021年4月，則擔任公司聯席首席運營官。
他在2017年7月至2018年5月期間擔任貝殼西部戰區負責人，負責公司西部戰區的整體運營管理。自2015年12月至2017年6月亦曾擔任全資附屬公司四川鏈家房地產經紀有限公司（「四川鏈家」）總經理。
其他報道
恒指半日升215點 升穿10天線 科指升2.4%創近三周高 北水轉流入
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 隔夜息跌38點子
血液檢測騙案︱「女版喬布斯」霍姆斯入獄不足一個半月 獲減刑兩年
恒指高開137點 科指升1.1%升穿250天線 Keep上市升4.77%
港股ADR升92點 夜期高水101點 亞股升美期個別發展 Keep上市
中銀航空租賃：Thomas Chandler獲委任為首席運營官