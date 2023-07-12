徐萬剛又將獲委任為貝好家事業線的首席執行官，並繼續擔任貝殼執行董事。

徐萬剛先生自2021年5月起一直擔任執行董事，並自2021年4月起擔任公司首席運營官，自2018年5月至2021年4月，則擔任公司聯席首席運營官。

他在2017年7月至2018年5月期間擔任貝殼西部戰區負責人，負責公司西部戰區的整體運營管理。自2015年12月至2017年6月亦曾擔任全資附屬公司四川鏈家房地產經紀有限公司（「四川鏈家」）總經理。

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