林長傑下半年未有提及看好個別行業，而應更着重個別公司質素，投資者可分散在不同版塊，選擇優質股票分散投資，考慮公司的財務狀况、前景、高股息、擁有較多即時金流的公司。他亦認為國際市場估值吸引、股息高和盈利增長較美股佳，可留意印度和日本市場。債券方面，他建議可分散投資到不同時間到期的債券，例如分開每半年到期一次，目前難以預期聯儲局高息何時完結，階段式購入可讓投資者在債券到期時選擇繼續購買債券，或將資金投入股市。

聯儲局加息方面，嘉信理財香港理財顧問郭明燊預期本月加息0.25厘，及後用視乎通脹數據不排除再加一次0.25厘，至明年中才有機會減息。今日美國公佈通脹數據，若如市場預期降溫至3.1%，對聯儲局不再加息很大幫助。

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