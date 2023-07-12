美股上半年由人工科技股帶動，標指年初至今上升15%，嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，如果通脹和就業增長放緩，而疲弱情況蔓延至服務業，屆時股市於下半年可能難以取得同樣的升幅。人工智能股目前現泡沬，領先美股升勢已有收窄，不過美股市寬較年初改善，目前跑贏標指的成份股有24%，較歷史平均的15%為多，反映標指大型科技股以外的成員有空間追上升勢，是較好的趨勢。
林長傑下半年未有提及看好個別行業，而應更着重個別公司質素，投資者可分散在不同版塊，選擇優質股票分散投資，考慮公司的財務狀况、前景、高股息、擁有較多即時金流的公司。他亦認為國際市場估值吸引、股息高和盈利增長較美股佳，可留意印度和日本市場。債券方面，他建議可分散投資到不同時間到期的債券，例如分開每半年到期一次，目前難以預期聯儲局高息何時完結，階段式購入可讓投資者在債券到期時選擇繼續購買債券，或將資金投入股市。
聯儲局加息方面，嘉信理財香港理財顧問郭明燊預期本月加息0.25厘，及後用視乎通脹數據不排除再加一次0.25厘，至明年中才有機會減息。今日美國公佈通脹數據，若如市場預期降溫至3.1%，對聯儲局不再加息很大幫助。
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