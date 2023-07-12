周健男被任命爲董事總經理兼內地業務發展主管，他也將成爲集團管理委員會成員。他將於2023年7月18日加入香港交易所。

現任內地業務發展主管毛志榮已領導集團內地業務發展團隊十年，他將轉任港交所中國大宗商品及大灣區戰略顧問這一新職位。 周健男將接替毛志榮任內地業務發展主管，他們都將向港交所聯席營運總監陳翊庭匯報。

上任後，周健男將領導港交所與內地主要監管機構和合作夥伴的合作，支持集團利用其獨特的優勢，連接中國與世界。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，「我要感謝毛志榮在我們市場發展的關鍵時期爲我們的內地發展戰略做出的重大貢獻；他領導的許多項目爲我們現在建設面向未來的領先市場奠定了重要基礎。 我相信，毛志榮在新的職位上將繼續利用他寶貴的專業知識和經驗爲香港交易所創造重要的價值，幫助我們發展大灣區戰略和大宗商品業務」。

歐冠昇表示，「我很高興歡迎周健男加入香港交易所大家庭。他是一位經驗豐富的金融老將，對中國的金融市場和金融基礎設施都有著深刻的理解。他擁有豐富而獨特的從業經歷，不僅在內地交易所和監管機構工作過，也曾擔任證券和基金公司高管，我相信他的專業背景和從業經驗將在支持集團未來戰略發展方面發揮關鍵作用，並將進一步推動集團落實連接中國與世界的戰略」。

歐冠昇還表示，「通過這些任命，我們將進一步增強我們在中國內地業務方面的專業經驗和佈局，確保我們將這個重要市場放在我們未來發展願景的核心位置，支持集團把握未來機遇」。

在加入香港交易所之前，周健男曾自2021年起擔任嘉合基金管理有限公司董事長。此前，他曾擔任光大證券執行總裁，大成基金管理公司執行委員會主任，並曾在中國證監會工作多年，擔任中國證監會上市公司監管部副主任。他還曾擔任深圳證券交易所總經理助理等職務。

周健男擁有北京大學經濟學博士學位和哈佛大學公共管理碩士學位。

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