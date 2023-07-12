證交所董事長林修銘表示，「台灣股市基本面佳，今年持續吸引外資回籠，漲勢亮眼，我們期望能吸引更多外資來台。ESG InfoHub與Investment InfoHub的上線，會進一步有助投資者更清楚台灣上市公司的優勢，利於持續吸引外資投資」。

投資資訊中心網站（Investment InfoHub）主要為投資者提供有助於投資決策的一站式整合資訊服務，主要整合證交所官網、公開資訊觀測站與基本市況報導網站的重要資訊。整體市場與上市公司資各項數據類資訊，均以圖像化視覺化分析報表，提供投資人圖像化資訊以方便投資者進行比較分析。此外，數據類報表均提供圖片、表格等多種檔案格式輸出，以方便投資者將資料加工利用。隨投資資訊中心網站設立，證交所希望提供投資者，尤其是外資專業投資機構一站式取得投資決策需要的重要參考資料。

ESG InfoHub則是整合上市公司ESG資訊、ESG商品等資料，讓投資者易於了解及使用ESG相關資訊，並作為投資參考。投資者可透過平台做個別公司的E（環境）、S（社會）、G（治理）查詢，就公司之間、以及跨產業進行比較，從而發掘ESG的市場亮點。ESG InfoHub的上線，能促進ESG投資及引導可持續資金投入，是證交所致力推動ESG生態系的重要里程碑，讓ESG成為台灣企業全球競爭利基，提升整體資本市場國際競爭力。

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