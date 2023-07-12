品牌局主席陳國民就今午舉辦的2023品牌選舉新聞發佈會及傳媒午宴致辭，提及品牌局積極探求海外品牌推廣機會，如今個月舉行的香港貿易發展局於泰國舉行的「Think Business Think Hong Kong」。該局同時組織香港品牌選舉及香港新星品牌選舉歷屆得獎品牌的產品展示，為開拓東盟市場探路。
陳表示最近幾年品牌局積極運用品牌局資助計劃，在內地接連舉辦香港品牌節及大灣區品牌系列推廣活動，協助品牌舉辦得獎者及香港名牌進軍內地內銷市場，並於今年4月趁疫情緩和完成品牌大灣區活動澳門站，透過品牌形象展示及消費者互動體驗營協助香港品牌抓緊大灣區市場機遇，加快疫後業務重建。
品牌局亦正準備大灣區品牌系列活動第二期，為廣州站。
陳感謝政府及各界對「品牌選舉」的大力支持和贊助，並公布2023年品牌選舉由7月起至8月31日接受報名，鼓勵企業報名參與。
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