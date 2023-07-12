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貝殼︰戰略升級「一體三翼」 新設「貝好家」事業線

房產交易和服務平台貝殼（2423）（美：BEKE）在今日公布將原首席運營官徐萬剛，調任為副董事長後，貝殼聯合創始人、主席、執董兼首席執行官彭永東（Stanley Peng，花名S）在《貝殼頭條》中指，貝殼將戰略升級為「一體三翼」，並做了相應的組織配套調整。

彭永東指，貝殼將以一線為價值中心，組建經紀、家裝、惠居、貝好家四條事業線，以及財經、產研、戰略、品質、人力、用戶、合規、公共、協同九條事務線。最終目的是幫消費者「安居」、助服務者「樂業」。

當中一體為房產經紀。以ACN為基石，讓房屋交易不再難。關鍵命題在於以提升客戶體驗為核心，推動行業健康生態。鏈家作為A隊，攜手優質品牌、聚合優質門店和服務者，帶頭推動行業的品質提升，帶動服務者收入競爭力再上一個臺階。

三翼中的第一翼是整裝，推動家裝行業再造，客戶體驗與服務者效率雙提升﹔第二翼是惠居，讓租住成為一種生活方式，讓資管經理成為長期職業，幫助服務者實現效率翻番﹔第三翼是「貝好家」，是貝殼新設的一翼，基於客戶思維，共築好產品、好服務，推動房屋供給側升級。而在今日的調任中，徐萬剛亦獲委任為「貝好家」事業線的首席執行官。

貝殼今日暫升4.76%，報38.5元，曾高見38.95元，暫時成交額達1449.12萬元。

 

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