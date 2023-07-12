彭永東指，貝殼將以一線為價值中心，組建經紀、家裝、惠居、貝好家四條事業線，以及財經、產研、戰略、品質、人力、用戶、合規、公共、協同九條事務線。最終目的是幫消費者「安居」、助服務者「樂業」。

當中一體為房產經紀。以ACN為基石，讓房屋交易不再難。關鍵命題在於以提升客戶體驗為核心，推動行業健康生態。鏈家作為A隊，攜手優質品牌、聚合優質門店和服務者，帶頭推動行業的品質提升，帶動服務者收入競爭力再上一個臺階。

三翼中的第一翼是整裝，推動家裝行業再造，客戶體驗與服務者效率雙提升﹔第二翼是惠居，讓租住成為一種生活方式，讓資管經理成為長期職業，幫助服務者實現效率翻番﹔第三翼是「貝好家」，是貝殼新設的一翼，基於客戶思維，共築好產品、好服務，推動房屋供給側升級。而在今日的調任中，徐萬剛亦獲委任為「貝好家」事業線的首席執行官。

貝殼今日暫升4.76%，報38.5元，曾高見38.95元，暫時成交額達1449.12萬元。

其他報道

港交所宣布內地業務高層任命 嘉合基金董事長周健男加入

滬深三大指數止兩連升 滬指失守3200點 收跌0.78%

快狗打車據報裁香港辦公室一成人手 涉後勤部門員工

內地監管部門據報要求銀行 對高盛報告作適當回應

螞蟻估值大縮水 馬雲如今身家不到最高位時的一半

嘉信：美股下半年難如上半年上升 看好國際市場

貝殼委任首席運營官徐萬剛為副董事長

半日沽空金額94億 盈富沽空金額最多

恒指半日升215點 升穿10天線 科指升2.4%創近三周高 北水轉流入

渣打：今年香港GDP增長預測由3.6%上調至4.3%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 隔夜息跌38點子

加拿大調查Nike 涉使用維吾爾族強迫勞工