報告提及，Tesla早於今年初率先降價，至今Model 3和Model Y分別減價13%和9%，認為投資者會關注市場定價壓力。該行表示，對新能源汽車價格和銷量變化作分析後，料比亞迪（1211）明年經營溢利範圍為跌19%至升22%，小鵬（9868）則跌46%至升39%。

另外，高盛認為，隨新能源汽車具更多科技產品特性，市場競爭或由短期的續航里程﹑安全和成本，發展至中期的智能駕座和高級駕駛輔助系統，以及長期的品牌與分銷。該行表示，在緩解資本支出的同時允許原始設備生產商專注於研發的情況下，智能手機行業可為新能源汽車商業模式發展，以及全球電動汽車外判提供參考。不過，該行認為生產電動車的複雜性、當地法規和投資回報，都可能是關鍵的決策因素。

高盛首選比亞迪及小鵬，首次給予「買入」評級，認為比亞迪海外擴張及品牌高端化可帶來更高的股東權益回報率，另看好小鵬推出的新車可支持收入與利潤增長。同時，該行給予廣汽和上汽為「賣出」評級，認為傳統內燃機（ICE）較高風險敞口，對利潤和回報造成壓力。

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