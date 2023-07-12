恒指今早高開137點，高位升272點，低位升79點，全日高低波幅193點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為27.58%，下跌為31.89%，無升跌為40.51%。

恒指收市升201點或1.08%，報18860點，大市成交金額838億元，較上日減少0.07%；國指升82點或1.3%，報6377點。恒生科技指數收報4081點，升1.96%。

藍籌股成交金額368.03億元，佔大市成交43.91%；科指成份股成交金額226.84億元，佔大市成交27.06%；國指成份股成交金額329.59億元，佔大市成交39.33%。

24隻雙櫃台股，總成交1.5億元人民幣，相當於約1.63億港元，佔大市成交的0.19%。

窩輪及牛熊證成交金額增加11.77%，至84.65億元，佔大市成交10.09%。牛熊證成交金額37.42億元，增加51.52%；窩輪成交金額47.23億元，減少7.46%。

騰訊（0700）、美團（3690）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中移動（0941）、比亞迪（1211）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌47隻升，27隻下跌，6隻無升跌。美團（3690）升4.34%，收報127.3元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.25%，收報12.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，4隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報123.7元，升6%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報19.6元，跌1.01%。

恒指10天線(18858.27點)得而復失。科指升穿20天線(4014.76點)、250天線(4004.75點)。

北水南下合計淨流出0.73億元，較上日減少96.47%，連續第4日流出，累計流出75.42億元，對上一次連續4日淨流出是2月2日。南水北上合計淨流入4.95億元人民幣，較上日減少85.83%，連續第3日流入，累計流入52.14億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.46%，高見18932.18點，是7月6日18973.01點後最高。收市報18860.95點，是7月5日後收市新高，當日報19110.38點。連升3日，累計升495.25點，對上一次連升3日是6月9日。

科指曾升最多2.81%，是7月10日後最大升幅，今曾高見4115.45點，是6月20日4175.88點後最高。收市報4081.37點，是6月19日後收市新高，當日報4178.25點。連升3日，累計升180.16點，對上一次連升3日是6月13日。

國指曾升最多1.9%，是7月10日後最大升幅，今曾高見6415.66點，是7月6日6431.68點後最高。收市報6377.99點，是7月5日後收市新高，當日報6489.94點。連升3日，累計升179.13點，對上一次連升3日是6月6日。

午後消息股表現

快狗打車（2246）據報裁香港辦公室一成人手 涉後勤部門員工。收報1.19元，無升跌。

貝殼（2423）委任首席運營官徐萬剛為副董事長。收報38.6元，升5.03%。

今早及隔晚消息股表現

字節跳動進軍餐飲外賣。美團（3690）收報127.3元，升4.34%。

Keep（3650）上市，定價28.92元。收報29元，升0.28%。

中銀航空租賃（2588）：Thomas Chandler獲委任為首席運營官。收報63.8元，升2.49%。

首鋼資源（0639）斥資3億向股東購回股份。收報2.13元，升4.41%。

北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升6.9倍。收報5.13元，無升跌。

華潤水泥（1313）盈警，料半年少賺最多68%。收報3.01元，升1.69%。

亞博科技（8279）旗下澳門通擴展交通以外應用。收報0.25元，升4.17%。

6月內地貸款數據好過市場預期。工行（1398）收報3.6元，無升跌。建行（0939）收報4.39元，升0.69%。中行（3988）收報2.74元，無升跌。招行（3968）收報33.6元，升1.82%。農行（1288）收報2.6元，無升跌。郵儲行（1658）收報4.47元，升2.05%。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見122.9元，收報122.2元，升3.04%；中慶股份（1855）創上市新高，見18.18元，收報18.12元，升1.91%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.77元，收報1.72元，跌2.27%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見95.25元，收報91.55元，跌3.43%；正味集團（2147）創上市新高，見1.43元，收報1.41元，升10.16%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.9元，收報1.88元，無升跌；步陽國際（2457）創上市新高，見0.58元，收報0.58元，升28.89%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.82元，收報2.75元，升3.77%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.14元，收報11.12元，升1.09%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見83.5元，收報82.5元，升1.04%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8426元，收報8426元，升0.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1071.25元，收報1071.25元，升0.05%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.645元，收報9.645元，升1.31%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見10.93元，收報10.93元，升0.46%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1075.75元，收報1075.75元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.15元，收報530.15元，升0.02%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.15元，收報109.15元，升0.05%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見111.5元，收報111.5元，升0.04%；藥師幫（9885）創上市新高，見32元，收報31.7元，升2.92%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見70元，收報68.5元，升9.6%；濱海泰達物流（8348）創52周高，見0.39元，收報0.375元，升10.29%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.44元，跌0.23%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.31元，收報2.25元，跌1.75%；域能控股（0442）創52周高，見1.54元，收報1.45元，升11.54%；山東墨龍（0568）創52周高，見3.49元，收報3.18元，升20%；新創建集團（0659）創52周高，見8.98元，收報8.96元，無升跌；譚木匠（0837）創52周高，見3.9元，收報3.9元，升2.09%；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.85元，無升跌；浙江世寶（1057）創52周高，見3.65元，收報2.95元，跌6.35%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋集團（3377）低見0.42元，收報0.425元，無升跌；景瑞（1862）低見0.049元，收報0.052元，跌7.14%；中國汽車內飾（0048）低見0.228元，收報0.232元，跌5.31%；綠領控股（0061）低見0.087元，收報0.087元，跌4.4%；第一上海（0227）低見0.119元，收報0.122元，跌1.61%；中薇金融（0245）低見0.031元，收報0.032元，跌5.88%；新天地產集團（0760）低見0.01元，收報0.014元，無升跌；永利地產發展（0864）低見0.26元，收報0.26元，跌10.34%；ＴＡＴＡ健康（1255）低見0.42元，收報0.42元，跌3.45%；天津銀行（1578）低見1.59元，收報1.79元，升3.47%。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，恒安（1044）低見30元，收報30.15元，跌0.99%；石藥（1093）低見6.28元，收報6.35元，跌1.09%；港通控股（0032）低見8.16元，收報8.16元，跌0.49%；東北電氣（0042）低見0.25元，收報0.255元，跌1.92%；力寶華潤（0156）低見0.68元，收報0.7元，跌1.41%；博富臨置業（0225）低見7.49元，收報7.52元，跌2.34%；力寶（0226）低見1.77元，收報1.77元，跌1.67%；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；中國管業（0380）低見0.079元，收報0.08元，跌1.23%；香港興業國際（0480）低見1.91元，收報1.94元，升0.52%。

異動股

上升異動股，包括，浙江永安（8211）創52周高，見0.08元，收報0.064元，升60%；瑞遠智控（8249）創52周高，見0.1元，收報0.085元，升51.79%；中國金石（1380）收報0.48元，升35.21%；步陽國際（2457）創上市新高，見0.58元，收報0.58元，升28.89%；麥迪森控股（8057）收報0.42元，升27.27%；生活概念（8056）升25.7%後停牌；亮晴控股（8603）收報0.49元，升25.64%；環能國際（1102）收報0.086元，升24.64%；易通訊集團（8031）收報0.49元，升22.5%；悅達國際控股（0629）收報0.096元，升21.52%；升華蘭德（8106）收報0.091元，升21.33%。

下跌異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.157元，跌43.93%；奇士達（6918）收報0.55元，跌24.66%；均安控股（1559）收報0.112元，跌20%；世紀金花（0162）收報0.105元，跌19.23%；偉俊集團控股（1013）收報0.044元，跌18.52%；金侖控股有限公司（1783）見52周低0.28元，收報0.295元，跌18.06%；聖馬丁國際（0482）收報0.208元，跌16.47%；領地控股（6999）收報0.245元，跌15.52%；朗詩綠色生活（1965）收報1.7元，跌15%；中國煤層氣（8270）收報0.76元，跌14.61%。

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