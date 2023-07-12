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許正宇：循序漸進接軌ISSB準則 ESG人才培訓課程達36個

國際可持續發展準則理事會（ISSB）上月發布國際財務報告可持續披露準則，財經事務及庫務局局長許正宇書面回應議員提問時表示，港府正考慮以循序漸進方式，將本地相關要求與該基準接軌。

許正宇表示，聯交所在今年4月發布適用於上市公司有關優化氣候相關匯報規定的公眾諮詢文件，而建議的新氣候相關披露規定，以ISSB於去年3月發布的國際財務報告可持續披露準則作為參考，並按ISSB之後發布的相關考量加以補充或修改。諮詢期將於7月14日結束。聯交所會發表諮詢總結，將會顧及市場意見和ISSB發布的最終版本準則。

此外，他提及許多上市企業在內地擁有大規模的業務和價值鏈，證監會一直與中國證券監督管理委員會保持聯繫，以確保香港的方向與內地監管發展的步伐一致。

至於去年底推出為期三年的ESG人才培訓計劃，許正宇指，現時合資格培訓課程及資歷達36個，由本地大學的專業進修學院、專業機構、國際培訓機構等提供，並會不斷更新。截至今年本月初，已有38宗發還款項申請獲成功審批，涉及的總資助金額超過22萬元。

 

 

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