許正宇表示，聯交所在今年4月發布適用於上市公司有關優化氣候相關匯報規定的公眾諮詢文件，而建議的新氣候相關披露規定，以ISSB於去年3月發布的國際財務報告可持續披露準則作為參考，並按ISSB之後發布的相關考量加以補充或修改。諮詢期將於7月14日結束。聯交所會發表諮詢總結，將會顧及市場意見和ISSB發布的最終版本準則。

此外，他提及許多上市企業在內地擁有大規模的業務和價值鏈，證監會一直與中國證券監督管理委員會保持聯繫，以確保香港的方向與內地監管發展的步伐一致。

至於去年底推出為期三年的ESG人才培訓計劃，許正宇指，現時合資格培訓課程及資歷達36個，由本地大學的專業進修學院、專業機構、國際培訓機構等提供，並會不斷更新。截至今年本月初，已有38宗發還款項申請獲成功審批，涉及的總資助金額超過22萬元。

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