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恒生推首間「未來分行」 增設智能櫃位

恒生（0011）宣布，推出首間「未來銀行」服務概念銀行，並於九龍塘分行開幕。分行內設有銀行智能櫃位，服務包括港幣、人民幣及美元的現金紙幣存款。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，恒生引進人性化的服務模式和數碼科技，為客人省卻輪候櫃位的時間，她同時透露，恒生總行將有大變新。

恒生表示，為配合「未來銀行」的多元發展，恒生Mobile app將於7月底增設簡易版，提供較簡易的介面，處理基本數碼銀行服務，例如查看結餘、轉帳等。另外，App內增設懷疑可疑交易的舉報功能，按一制可聯絡職員。

恒生首間「未來銀行」服務概念，分行位於九龍塘又一城，大堂內設有智能櫃位。恒生亦與科學園下的科創企業合作，落實環境元素，引入減碳系統，透過水生微藻反應器淨化分行環境內的二氧化碳，為首間銀行採用此綠色方案。

被問及智能櫃位與一般ATM的分別時，恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和表示，智能櫃位除提供提款及存款服務，亦可更改客戶個人資料等全方面分行服務。至於人手方面，他稱增設「未來分行」不會影響現時分行人手安排，目前人手與疫情前相若，亦有招聘計劃。財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，將視乎客戶反應及落實情況，考慮增加「未來分行」的數量。

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