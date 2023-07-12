他說，澳門市場维持其獨特性，較易涉足內地賭客客源。真正影響澳門賭業發展的，除了視乎內地是否對設有博彩的外國市場採取措施阻截賭客前往之外，亦得視乎與鄰國的關係而定。他認為，泰國等市場開賭，難免對澳門博彩市場有一點影響，但是隨著澳門市場壯大，加上可發展多站旅遊，例如先到泰國旅遊，繼而到澳門一遊才返內地。至於日本開賭，他相信會影響南韓的博彩市場居多。

對於今年澳門博彩市場的展望，方錦聰指出，料今年當地賭收可介乎250億至300億美元，到10年後視乎內地的政策，及看博彩企業轉型發展非博彩的情況，倍增至600億至700億美元。要長遠達致成功，房間容量會是主要驅動力，藉此吸引更多新客人。横琴居中若能夠與澳門有更佳聯繫，並增設酒店房間，幫助旅客日間過來澳門一遊，他對澳門的博彩市場前景感到樂觀。同時，若能放寬賭枱上限限制，以提升營運效率，亦會有助業界經營及產生EBITDA。以地區刟劃分，他認為澳門半島的娛樂場缺枱，路氹渡假村則缺房。

當中銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）有最多容量去尋求增長，美高梅（2282）則在有限空間並取得新賭枱，料亦有空間提升表現。非博彩業務佔比在未來10年有望提高至佔比15%。

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