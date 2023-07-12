當中汽車產品組別營業額按年增21%，未計入外匯變動影響，營業額增加23%，對比同季度的全球輕型汽車行業產量則上升14%。不過，工商用產品組別營業額按年減少14%。由於歐元兌美元升值的影響被人民幣兌美元貶值所抵銷，外匯變動的影響輕微。未計入外匯變動及收購 Pendix 影響，工商用產品組別於本季度營業額減少15%。

德昌電機主席及行政總裁汪穗中表示，隨汽車行業產量逐漸恢復到長期較低個位數百分比增長率，料首季銷售增長率將隨今年時間推移而放緩。因此，該集團計劃今年 11 月報告半年度業績時，更新全年銷售增長指引。

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