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德昌電機首財季營業額按年升14% 擬於今年11月更新全年銷售增長指引

德昌電機（0179）公布2023/24年度首季未經審核業績，營業額按年升14%至9.54億美元（下同）。該集團表示，期內匯率變動為營業額帶來1200萬元不利影響，主要由於人民幣及加元兌美元的平均匯率，較去年同期疲弱所致，部分影響被歐元有利變動所抵銷。未計入外匯變動及去年10月收購 Pendix GmbH的80%權益的影響，料營業額增長約為15%。

當中汽車產品組別營業額按年增21%，未計入外匯變動影響，營業額增加23%，對比同季度的全球輕型汽車行業產量則上升14%。不過，工商用產品組別營業額按年減少14%。由於歐元兌美元升值的影響被人民幣兌美元貶值所抵銷，外匯變動的影響輕微。未計入外匯變動及收購 Pendix 影響，工商用產品組別於本季度營業額減少15%。

德昌電機主席及行政總裁汪穗中表示，隨汽車行業產量逐漸恢復到長期較低個位數百分比增長率，料首季銷售增長率將隨今年時間推移而放緩。因此，該集團計劃今年 11 月報告半年度業績時，更新全年銷售增長指引。

 

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