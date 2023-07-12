蔡欣榮表示，近期所見，澳門的博彩及旅遊生意回復得很好，亦多廣州旅客到澳門停留一晚。他相信，如果能夠增建酒店，便可以吸納更多來自更遠的內地旅客過來。相對澳門在酒店住房、食物、語言及交通，均方便內地旅客，即使泰國及日本有意開賭，泰國當地服務人員未必全部會操內地客慣用的語言，往返內地有一定距離。至於日本方面，除了語言問題及來回需時之外，消費亦預期相對高昂，未必滿足到內地旅客一年多次往返的需求。新加坡的博彩業市場則滿足現狀，無意擴大，因此就算泰、日兩國開賭，會吸納部分博彩客源，他認為，澳門的博彩及旅遊市場仍然可為。

隨著新的賭牌規範，要求六大博彩企業要擴大非博彩投資，蔡欣榮指出，最需要投資的是酒店房間，因供應既不足，每晚叫價亦昂貴。他相信如果增加酒店數目，價錢合理些，又令到旅客來回横琴方便些，例如做好預清關安排，會有利旅客拉長留澳時間。他說：「情況如10多年前威尼斯人開幕，有過千房間供應，令人擔心，但結果一開業遊客湧至，其實要看政府是否肯加油做好」。另参考內地當局，過往因應賭客湧至南韓濟州及菲律賓，之後採取措施，他相信在內地及澳門政策配合下，澳門的博彩收入仍有能力上升，並且可平穩發展。

相比過往集中貴賓博彩，業界賺錢相對難的情況下，蔡欣榮相信，澳門朝向中埸發展會更佳，但是問題在中埸賭枱供應不足，最低注碼動輒處於過千元或以上，無法迎合欲参與較低投注的博彩客需求，因此宜增加中場賭枱供應，否則難以吸引大眾遊客。

澳門大學博彩研究所所長馮家超亦指，訪澳旅客有逾半為即日客，因此可善用横琴的空間，除增建酒店之外，亦可建設更多非博彩設施，形成類似中央商務區的概念，藉此擴大旅客容載量。