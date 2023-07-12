消息一出後，多隻中概美股盤前表現強勁，拼多多及BOSS直聘（美：BZ）盤前現齊升逾4%；京東（美：JD）升逾3%；阿里（美：BABA）亦升近3%。

李強在會上指出，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供新空間，為創新發展提供新引擎，為就業創業提供新渠道，為公共服務提供新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。他表示，希望平台企業堅定信心向前看、練好「內功」，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。此外，亦要積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

李強又強調，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。同時，政府要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，及時了解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展。