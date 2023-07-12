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安東油田第二季新增訂單按年升28%

安東油田（3337）公布截至6月底第二季度運營情況，季內集團新增訂單16.28億元（人民幣，下同），按年增加28%，其中中國市場新增訂單減少21%至6.73億元，伊拉克市場新增訂單則大升1.73倍至8.24億元，超過中國市場。

第二季度，集團就內地市場繼續推行創新型油田技術服務，季內中標多個連續油管、壓裂等服務項目，五月中旬於西南區域承接的天然氣脫烴增容項目正式投產，未來五年集團將繼續為該項目提供運維服務，該項目將持續為集團貢獻穩定的現金流和收入。海外市場方面，集團續簽伊拉克南部大型油田一體化油田管理項目，同時斬獲多個優質服務項目，新增訂單同比大幅增長。

展望第三季度運營，集團表示，全球經濟發展仍然面臨諸多挑戰，但旗下主要市場將繼續維持穩定的油氣開採活動，集團亦將繼續大力開拓海外市場，以伊拉克、西非、東南亞市場為重點，爭取大型項目平穩落地；中國市場方面，集團將繼續以工程技術為突破口，抓住國家能源安全戰略的契機，並將繼續推行創新型油田服務模式，全面推動精準工程技術、獨立創新服務品牌和電子商務業務的發展。至於新業態業務，集團的租賃業務預計將繼續取得創新業務模式的突破，以輕資產模式推進業務拓展。