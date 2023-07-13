道瓊斯工業平均指數收漲86點，升幅0.26%，報34347點。標普500指數收漲32點，升幅0.75%，報4472點。納斯達克綜合指數收漲158點，或1.16%，報13918點。

Salesforce升2.76%，報2272.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而聯合健康跌2.42%，報451.7元，拖累道指73點。

科技股方面，蘋果收市報189.77元，升0.89%，谷歌母公司Alphabet收市報118.93元，升1.52%，亞馬遜收市報130.8元，升1.56%，Facebook收市報309.34元，升3.7%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.51%，報458點。德國DAX指數收漲1.48%，報16023點；法國CAC 40指數漲1.57%，報7333點；英國富時100指數收漲1.84%，報7416點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.38%，報7078點。

美國2年期債息曾跌最多3.29%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.72%。低見4.7125厘，是6月29日4.7119厘後最低。收報4.7462厘，是6月28日後收市新低，當日報4.7098厘。

美國10年期債息曾跌最多3.23%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見3.8416厘，是7月5日3.8291厘後最低。收市報3.8573厘，是7月4日後收市新低，當日報3.8545厘。連續3日下降，累計0.2043厘，對上一次連續3日下降是6月1日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至83.371基點，是6月14日82.549基點後最窄。收報89.095基點，是7月10日後收市最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至155.462基點，是7月5日160.638基點後最闊。收市報153.628基點，是6月28日後收市最闊。連續3日擴闊，累計20.459坴點，對上一次連續3日擴闊是6月1日。

道指曾升最多0.95%，是7月11日後最大升幅，當日升幅為1.01%。高見34586.94點，是6月16日34588.68點後最高。今日收市報34347.43點，是7月3日後收市新高，當日報34418.47點。連升3日，累計升612.55點，對上一次連升3日是7月3日。

標指曾升最多1.11%，是6月30日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見4488.34點，是2022年4月21日4512.94點後最高。收市報4472.16點，是2022年4月8日後收市新高，當日報4488.28點。連升3日，累計升73.21點，對上一次連升3日是7月3日。

納指曾升最多1.47%，是6月30日後最大升幅，當日升幅為1.66%。高見13963.45點，是2022年4月7日13978.25點後最高。收市報13918.96點，是2022年4月5日後收市新高，當日報14204.17點。連升3日，累計升258.24點，對上一次連升3日是6月12日。

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