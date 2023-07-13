個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.14%，折合報350.68元；阿里巴巴（9988）升2.34%，折合報91.96元；美團（3690）升4.2%，折合報132.65元；匯控（0005）升2.2%，折合報62.75元；建行（0939）升0.45%，折合報4.41元。

道期現升0.109%；標期現升0.14%；納期現升0.21%。日本東證指數現跌0.05%；韓國KOSPI指數現升0.78%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.32%。

VIX指數隔晚跌8.76%或1.3點，報13.54點。

紐油現升0.1%或0.07美元，報75.83美元；布油現升0.14%或0.12美元，報80.23美元；金價現跌0%或0.02美元，報1957.33美元；LME 銅期貨隔晚升2.12%或177美元，報8499.5美元。美國10年期債息現跌0.15%或0.0059厘，報3.8514厘。

今日焦點股份可留意：

FAST RETAIL（6288）最快今日公布業績。

巨星傳奇（6683）上市，定價4.25元。

IMAX CHINA（1970）獲提私有化 溢價9.6%。

安東油田（3337）第二季新增訂單按年升28%。

李強見美團（3690）等平台企業，促創新突破。

恒基發展（0097）盈警，料上半年轉蝕1800萬。

中遠海運國際（0517）料上半年多賺至少1倍。

德昌電機（0179）首財季營業額按年升14%，擬於今年11月更新全年銷售增長指引。

諾輝健康（6606）：料常衛清上半年銷售收入介乎4.8億至5億人幣。

英皇鐘錶珠寶（0887）盈喜，料上半年純利不少於1.8億元。

味千（0538）第二季餐廳業務銷售升73%。

恒生（0011）推首間「未來分行」，增設智能櫃位。

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