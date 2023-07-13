恒指今早高開320點或1.7%，報19181點，大市成交金額28億元；國指今早高開108點或1.7%，報6486點。恒生科技指數開市報4183點，升2.5%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為13.76%，下跌為1.38%，無升跌為84.84%。