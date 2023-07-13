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恒指高開320點 科指升2.5% 巨星上市升35%

恒指今早高開320點或1.7%，報19181點，大市成交金額28億元；國指今早高開108點或1.7%，報6486點。恒生科技指數開市報4183點，升2.5%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為13.76%，下跌為1.38%，無升跌為84.84%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中石油（0857）、恒安（1044）、恒安（1044）拖累大市。

藍籌69隻升，1隻下跌，10隻無升跌。京東（9618）升3.74%，報146.9元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌0.36%，報5.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報130.5元，升5.5%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報18.84元，升0.53%。

恒指升穿10天線(18882.96點)、20天線(19118.79點)，上試50天線(19281.24點)。科指10天線(4011.96點)升穿100天線(3998.14點)、250天線(4002.25點)。

FAST RETAIL（6288）最快今日公布業績。無成交，報18.78元。

巨星傳奇（6683）上市，定價4.25元。開市報5.75元，升35.29%。

IMAX CHINA（1970）獲提私有化 溢價9.6%。開市報9.45元，升3.62%。

安東油田（3337）第二季新增訂單按年升28%。開市報0.44元，升1.15%。

李強見美團（3690）等平台企業，促創新突破。開市報131.5元，升3.3%。

恒基發展（0097）盈警，料上半年轉蝕1800萬。開市報0.26元，跌1.89%。

中遠海運國際（0517）料上半年多賺至少1倍。創52周高，見2.93元，開市報2.93元，升14.9%。

德昌電機（0179）首財季營業額按年升14%，擬於今年11月更新全年銷售增長指引。開市報10.98元，升2.62%。

諾輝健康（6606）：料常衛清上半年銷售收入介乎4.8億至5億人幣。開市報26.7元，升0.56%。

英皇鐘錶珠寶（0887）盈喜，料上半年純利不少於1.8億元。開市報0.181元，升10.37%。

味千（0538）第二季餐廳業務銷售升73%。開市報0.96元，升2.13%。

恒生（0011）推首間「未來分行」，增設智能櫃位。開市報109元，升0.55%。

破頂股表現

破頂股包括，中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.22元，開市報11.22元，升0.9%；藥師幫（9885）創上市新高，見33.2元，開市報33.2元，升4.73%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見70.3元，開市報70.3元，升2.63%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升0.23%；中遠海運國際（0517）創52周高，見2.93元，開市報2.93元，升14.9%；譚木匠（0837）創52周高，見3.91元，開市報3.91元，升0.26%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；帝王實業控股（2940）無成交，報0.54元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；壽康集團（2945）無成交，報0.6元；力寶華潤（2946）無成交，報0.82元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升0.23%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見160元，開市報160元，升1.85%。

異動股

上升異動股，包括，中遠海運國際（0517）創52周高，見2.93元，開市報2.93元，升14.9%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.181元，升10.37%；業聚醫療（6929）開市報9.66元，升9.77%；靈寶黃金（3330）開市報1.39元，升6.92%；招金礦業（1818）開市報11.5元，升6.09%；靖洋集團（8257）開市報0.131元，升5.65%；嗶哩嗶哩（9626）開市報130.5元，升5.5%。

下跌異動股，包括，上海証大（0755）開市報0.015元，跌6.25%；栢能集團（1263）開市報4.38元，跌6.21%；S.A.S. DRAGON（1184）開市報3.14元，跌3.98%；中國抗體－Ｂ（3681）開市報1.65元，跌3.51%；匯隆控股（8021）開市報0.056元，跌3.45%；權威金融（0397）開市報0.143元，跌3.38%；國農金融投資（8120）開市報0.131元，跌2.96%；中國聖牧 （1432）開市報0.33元，跌2.94%；易點雲（2416）開市報9.47元，跌2.47%。

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