報道引述消息指，除上述基金外，亦已接洽阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment Co.。根據該交易，這項業務包括債務在內的估值高達100億美元。據報股東已同意該計劃，計劃在第四季度與投資者敲定協議。

凱雷集團和Trustar分別持有28%和42%的股份，將出售部分股權，並可能將部分資金重新投資於新工具。他們將保留管理和擴展業務的控制權。

凱雷、Trustar、Mubadala和 GIC的代表均拒絕置評。

報道指，一位發言人在回應彭博社的查詢問時表示，這家快餐連鎖店的目標是將其門店數量增加到10,000家。麥當勞2017年以約17億美元賣掉約80%的內地和香港業務，對該業務的估值高達20.8億美元。此後，麥當勞在內地的門店數量增加了一倍多，達到5,400家，在香港也有250家。這家美國快餐巨頭計劃今年在內地再開900家門店。

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