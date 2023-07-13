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美匯指數見15個月低 離岸人民幣見近1個月最強 瑞銀料年底見6.9

美通脹大幅降溫，憧憬聯儲局緊縮周期已到尾聲，美匯指數跌至15個月低，人民幣先升值後貶值，離岸價曾見近1個月最強，瑞銀認為，美元兌人民幣出現見頂回落跡象，預計今年底回到6.9元。

美匯指數連跌第6日，低見100.444點，是2022年4月21日99.818點後新低，現報100.502點，跌0.02%。對上一次連跌6日是2021年9月3日。

離岸人民幣曾升值最多0.08%，升值至7.1603元，是6月19日7.1277元後最強。現報7.1741元，貶值0.12%。

在岸人民幣曾升值最多0.01%，升值至7.1646元，是7月12日7.162元後最強。現報7.1712元，貶值0.08%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)在周四發布的機構觀點中表示，鑒於人民幣中間價自6月末來強於預期，且美債殖利率呈現橫盤跡象，預計美元/人民幣已見頂於7.2-7.3水平，並料在年底前回落至6.9水平。

瑞銀預計，美元兌人民幣將在未來六個月內回落，除因三至四季度的經濟按季增長料受更多支持措施的促進而恢復至4-4.5%外，美債息料於下半年轉為下降、聯儲局或於未來幾個月內結束加息，也有利於人民幣表現。

美元兌人民幣今年9月及年末的預測值分別為7.0和6.9，明年3月和6月末料分別為6.8和6.7。

 

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