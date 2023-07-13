上月有網民在人民網「領導留言板」留言稱，粵港澳大灣區是世界級的旅遊目的地，以粵港澳大灣區的經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園。同時，該項目落地後可與香港迪士尼樂園相呼應，形成「雙子星」。有網民認為，廣州應該積極爭取迪士尼樂園項目落地，這對當地經濟、娛樂、交通、餐飲、酒店等多方面都有很大的拉動作用。

廣州市文化廣電旅遊局回應稱，迪士尼這類大型項目的落戶對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級具有較大推動作用，引進大型項目也是廣州市發展旅遊的重要工作之一，目前廣州市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展，為廣州人民謀福祉。

全球一共有6個迪士尼樂園。其中美國2個，中國2個，法國1個，日本1個。

「迪士尼要在中國建第三座樂園」衝上微博熱搜，內地網民對此意見不一，有網民歡迎迪士尼第三座樂園落戶廣州，「廣州有迪士尼挺好的，起碼不用去上海了！但按區位分析，在大灣區裡面有2個迪士尼，按經濟水平與消費力度，估計香港的迪士尼就會涼涼了。」也有網民建議落戶北京、大連：「北京連後選城市都不是，帝都丟不丟人啊？」、「遼寧大連 速速給我東北發展起來。」

不過，亦有網民認為，國內已經有兩座迪士尼，可考慮建立中國風主題的樂園。「希望有流浪地球主題樂園，想試一試太空電梯！也想去地下城看看。」、「只有我希望可以建一個中國風主題的樂園嗎？比如四大名著、二十四節氣、十二生肖、等國風主題。」

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