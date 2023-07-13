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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 見逾一周低 港美息差續擴闊

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌2.76點子至4.9394%，是7月4日後最低，當日報4.92881%。對上一次由升轉跌是2023年7月10日，當日拆息報5.00446%。

港元現報7.8223元升值37點子，曾貶值最多8點子，報7.8268元，亦曾升值最多51點子，報7.8209元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.36點子至4.02726%；1星期HIBOR跌23.62點子至4.55143%；2星期HIBOR跌15.12點子至4.6722%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.11點子至5.00714%；6個月期HIBOR跌0.1點子至5.04935%；12個月期HIBOR升0.98點子至5.18857%。

美元指數現報100.469貶值0.052點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.31091%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3456%，連續2日擴闊，利差是2023年6月15日後最闊，當日差距為-0.3966%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年6月22日，當日利差報-0.0694%。

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