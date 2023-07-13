恒指今早高開320點，高位升507點，低位升302點，高低波幅206點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為35.38%，下跌為15.46%，無升跌為49.15%。

恒指半日升469點或2.49%，報19330點，大市成交金額651億元；國指升158點或2.48%，報6536點。恒生科技指數收報4221點，升3.43%。

藍籌股成交金額319.82億元，佔大市成交49.12%；科指成份股成交金額207.9億元，佔大市成交31.93%；國指成份股成交金額272.13億元，佔大市成交41.8%。

24隻雙櫃台股，總成交0.91億元人民幣，相當於約1億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.5%，至87.62億元，佔大市成交13.45%。牛熊證成交金額38.26億元，增加2.24%；窩輪成交金額49.36億元，增加4.49%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。華潤電力（0836）、信義玻璃（0868）、申洲國際（2313）拖累大市。

藍籌75隻升，4隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升8.8%，收報40.8元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌1.16%，收報11.94元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報55.85元，升8.66%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報58.65元，跌1.59%。

恒指升穿10天線(18897.87點)、20天線(19126.25點)、50天線(19284.22點)，逼近250天線(19378.81點)。科指10天線(4015.74點)升穿50天線(3918.39點)、250天線(4002.4點)，逼近20天線(4023.19點)。

北水南下合計淨流入2.16億元，終止連續4日流出。南水北上合計淨流入99.61億元人民幣，較上日增加1914.15%，連續第4日流入，累計流入151.75億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.69%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為4.44%。高見19368.92點，是7月5日19378.9點後最高。連升4日，累計升964.66點，對上一次連升4日是6月12日。

科指曾升最多3.73%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為4.13%。高見4233.54點，是6月16日4271.28點後最高。連升4日，累計升320.05點，對上一次連升4日是6月14日。

國指曾升最多2.7%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為2.95%。高見6549.98點，是7月5日6596.71點後最高。連升4日，累計升337.33點，對上一次連升4日是6月7日。

富力（2777）於內地遭兩企申請破產重整。收報1.23元，升2.5%。

傳「如祺出行」最快第三季在港上市 廣汽（2238）：無官方消息可公布。收報4.82元，升0.21%。

FAST RETAIL（6288）最快今日公布業績。收報18.92元，升0.75%。

巨星傳奇（6683）上市，定價4.25元。收報5.44元，升28%。

IMAX CHINA（1970）獲提私有化 溢價9.6%。收報9.41元，升3.18%。

安東油田（3337）第二季新增訂單按年升28%。收報0.44元，升1.15%。

李強見美團（3690）等平台企業，促創新突破。收報134.2元，升5.42%。

恒基發展（0097）盈警，料上半年轉蝕1800萬。收報0.26元，跌1.89%。

中遠海運國際（0517）料上半年多賺至少1倍。創52周高，見2.96元，收報2.89元，升13.33%。

德昌電機（0179）首財季營業額按年升14%，擬於今年11月更新全年銷售增長指引。收報11.36元，升6.17%。

諾輝健康（6606）：料常衛清上半年銷售收入介乎4.8億至5億人幣。收報27.15元，升2.26%。

英皇鐘錶珠寶（0887）盈喜，料上半年純利不少於1.8億元。創52周高，見0.209元，收報0.193元，升17.68%。

味千（0538）第二季餐廳業務銷售升73%。收報0.97元，升3.19%。

恒生（0011）推首間「未來分行」，增設智能櫃位。收報110.2元，升1.66%。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見131.5元，收報126.2元，升3.27%；中慶股份（1855）創上市新高，見18.5元，收報18.46元，升1.88%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見96.05元，收報95.95元，升4.81%；正味集團（2147）創上市新高，見1.46元，收報1.35元，跌4.26%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.93元，收報1.89元，升0.53%；步陽國際（2457）創上市新高，見0.62元，收報0.58元，無升跌；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.83元，收報2.69元，跌2.18%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.22元，收報11.22元，升0.9%；百度集團-SW（89888）創上市新高，見135.3元，收報135.3元，升4.08%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見84.9元，收報84.45元，升2.36%；藥師幫（9885）創上市新高，見33.2元，收報32.35元，升2.05%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見72.45元，收報71.45元，升4.31%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.209元，收報0.193元，升17.68%；粵運交通（3399）創52周高，見1.18元，收報1.16元，升7.41%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.42元，跌0.11%；中遠海運國際（0517）創52周高，見2.96元，收報2.89元，升13.33%；新創建集團（0659）創52周高，見8.98元，收報8.96元，無升跌；譚木匠（0837）創52周高，見3.91元，收報3.85元，跌1.28%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見163.6元，收報162.5元，升3.44%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括中薇金融（0245）低見0.03元，收報0.031元，跌3.13%；神話世界（0582）低見0.085元，收報0.089元，跌1.11%；恒盛地產（0845）低見0.042元，收報0.047元，無升跌；基石控股（1592）低見0.051元，收報0.052元，跌7.14%；中油潔能控股（1759）低見0.49元，收報0.49元，跌10.91%；澳亞集團（2425）低見2.4元，收報2.43元，跌7.6%；中天湖南集團（2433）低見0.385元，收報0.405元，跌1.22%；Keep（3650）低見28.45元，收報28.9元，跌0.34%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，港通控股（0032）低見8.15元，收報8.15元，跌0.12%；香港興業國際（0480）低見1.91元，收報1.92元，跌1.03%；青島控股（0499）低見0.131元，收報0.136元，跌5.56%；百利保控股（0617）低見1.41元，收報1.45元，跌4.61%；普達特科技（0650）低見0.6元，收報0.6元，跌1.64%；堅寶國際（0675）低見0.48元，收報0.48元，跌2.04%；中國天然氣（0931）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；華科資本（1140）低見0.237元，收報0.241元，跌3.21%；恒鼎實業（1393）低見0.29元，收報0.295元，升1.72%。

異動股

上升異動股，包括，融眾金融（3963）收報0.17元，升46.55%；ALCO HOLDINGS（0328）收報2.49元，升38.33%；信能低碳（0145）收報0.055元，升27.91%；慕尚集團控股（1817）收報2.45元，升24.37%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.084元，升23.53%；啓明醫療－Ｂ（2500）收報7.23元，升19.7%；SPROCOMM INTEL（1401）收報1.43元，升19.17%；興紡控股（1968）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升18.75%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.209元，收報0.193元，升17.68%；浙江永安（8211）收報0.075元，升17.19%。

下跌異動股，包括，中國新消費集團（8275）收報0.81元，跌31.36%；新城市建設發展（0456）收報2.4元，跌18.09%；華滋國際海洋（2258）收報0.202元，跌16.18%；栢能集團（1263）收報3.93元，跌15.85%；BHCC HOLDING（1552）收報0.076元，跌15.56%；中國煤層氣（8270）收報0.65元，跌14.47%；匯森家居（2127）收報0.154元，跌14.44%；中國創意控股（8368）收報1.33元，跌14.19%；中國育兒網絡（1736）收報0.171元，跌14.07%；亞洲速運（8620）收報0.195元，跌13.72%；聖馬丁國際（0482）收報0.18元，跌13.46%。

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