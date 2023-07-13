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存保會：受保障存款將佔總體25%至3.3萬億元

香港存款保障委員會（存保會）今日就存款保障計劃發出公眾諮詢文件，建議將保障額由現時的50萬港元提升至80萬港元，升幅達60%。存保會總裁何漢傑表示，保障額設於80萬元，是考慮一籃子因素，在成本及保障上取得一個較好的平衡。

當保障額提升至80萬元，獲全額保險存戶比率由88.6%提高至92.2%。存保會主席劉燕卿指，保障存戶將由2040萬個增至2123萬個 ，獲保障金額由 2.6萬億元增至3.3萬億元，將佔總體存款25%。

存保會最近一次調整保障額是在2011年，保障額由當時的10萬元增至50萬元，今次再建議調升至80萬元。何漢傑指，當局每5年檢討一次，並因應一些大變化，如國際存款機構的指引作出改變等檢討。

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