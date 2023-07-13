當保障額提升至80萬元，獲全額保險存戶比率由88.6%提高至92.2%。存保會主席劉燕卿指，保障存戶將由2040萬個增至2123萬個 ，獲保障金額由 2.6萬億元增至3.3萬億元，將佔總體存款25%。

存保會最近一次調整保障額是在2011年，保障額由當時的10萬元增至50萬元，今次再建議調升至80萬元。何漢傑指，當局每5年檢討一次，並因應一些大變化，如國際存款機構的指引作出改變等檢討。

其他報道

恒指半日升469點 創5周最勁 逼近250天線 巨星傳奇升28% 北水轉流入

內地6月美元計價出口降12.4% 進口降6.8% 齊遜預期

富力於內地遭兩企申請破產重整

內地網民倡廣州引入迪士尼 可與港形成「雙子星」效應 廣州文旅局: 尋求合作機會

存保會建議提高保障額至80萬港元

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 見逾一周低 港美息差續擴闊

海關總署：外需減弱 對外貿直接影響仍在持續

美匯指數見15個月低 離岸人民幣見近1個月最強 瑞銀料年底見6.9

傳「如祺出行」最快第三季在港上市 廣汽：無官方消息可公布

匯豐：數據佳減降息可能性 人民幣短期有支撐

里數換機票︱「國泰航空里賞航班」活動中午12點開始 4.5萬張機票可兌換

內地6月出口急跌16% 1-6月按人民幣計價出口按年增長3.7%

馬斯克宣布成立xAI人工智能公司 探索宇宙真實本質

凱雷和Trustar 擬售麥當勞中港業務

恒指高開320點 科指升2.5% 巨星上市升35%

社保基金據悉建議受托公募基金 減持弱資質城投債和民營地產債

上期所擬擴大境外大宗商品倉儲網絡

港股ADR升358點 夜期高水352點 巨星傳奇上市 美期升亞股普漲

IMAX CHINA獲提私有化 溢價9.6%

通脹大降 美股連升3日 標指納指創15個月高 道指升86點 美債息急降

北水增持鼎豐 減持建行