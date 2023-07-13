moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

怡和與置地迎怡和大廈五十周年 將持續創新吸引世界級租戶

怡和集團與置地公司共同慶祝怡和大廈五十周年誌慶。怡和大廈於1973年落成為香港首座摩天大廈，也是置地公司中環生態圈的樞紐；時至今日仍為香港著名地標之一。

怡和大廈落成後成為業內頂級銀行、金融機構、律師事務所和會計師樓的辦公地點首選，時至今日，仍匯聚全球知名企業及商界領袖，包括獨立環球投資管理公司景順（Invesco）的亞太區域總部及奢侈品集團歷峰集團（Richemont）等。

而怡和大廈租戶中，目前有超過五分之二為國際和本地律師事務所；奢侈品牌和金融服務機構各佔大廈總樓面面積的百分之十八。

怡和集團行政總裁韋梓強表示，怡和大廈作為香港其中一個著名地標，一直見證著香港作為國際商業及金融中心的不變地位，未來亦然。

怡和大廈在置地中環物業組合的發展中地位舉足輕重，並且持續創新，滿足租戶及顧客不同的需求。置地公司行政總裁黃友忠表示，香港中區行人天橋系統，無縫連接中環各主要商廈，進一步加強了怡和大廈的吸引力。

愈來愈多租戶關注物業的可持續發展表現，並將其納入到作出租賃決定時的考慮因素，怡和大廈的一系列相關認證，包括「綠建環評」鉑金級認證，為其帶來優勢。

黃友忠續指，置地公司對怡和大廈取得的成就感到非常自豪，印證了置地致力創新，以及積極發展中環生態圈的承諾；未來置地每年投放高達一億美元，革新並升級旗下物業，確保怡和大廈符合最新的現代化和數碼化標準。

黃友忠亦認為在質量優先（Flight to quality）的趨勢下，企業會優先考慮擁有最高級別可持續發展認證、地理位置優越的優質辦公室。作為置地中環物業組合的一部分，怡和大廈將持續受惠於這一趨勢。

為慶祝怡和大廈五十周年，置地亦為租戶、社區和訪客舉辦公開講座、展覽和導賞團等活動。首次公開講座將於7月15日舉行，主題為怡和大廈建築特色及其對城市的影響。另外，一年一度的「齊步上怡廈」慈善活動亦將於9月至10月期間舉行；置地亦會舉辦大廈四十九層垂直競賽跑和嘉年華等活動。

其他報道

恒指半日升469點 創5周最勁 逼近250天線 巨星傳奇升28% 北水轉流入

內地6月美元計價出口降12.4% 進口降6.8% 齊遜預期

富力於內地遭兩企申請破產重整

內地網民倡廣州引入迪士尼 可與港形成「雙子星」效應 廣州文旅局: 尋求合作機會

存保會建議提高保障額至80萬港元

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 見逾一周低 港美息差續擴闊

海關總署：外需減弱 對外貿直接影響仍在持續

美匯指數見15個月低 離岸人民幣見近1個月最強 瑞銀料年底見6.9

傳「如祺出行」最快第三季在港上市 廣汽：無官方消息可公布

匯豐：數據佳減降息可能性 人民幣短期有支撐

里數換機票︱「國泰航空里賞航班」活動中午12點開始 4.5萬張機票可兌換

內地6月出口急跌16% 1-6月按人民幣計價出口按年增長3.7%

馬斯克宣布成立xAI人工智能公司 探索宇宙真實本質