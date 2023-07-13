怡和大廈落成後成為業內頂級銀行、金融機構、律師事務所和會計師樓的辦公地點首選，時至今日，仍匯聚全球知名企業及商界領袖，包括獨立環球投資管理公司景順（Invesco）的亞太區域總部及奢侈品集團歷峰集團（Richemont）等。

而怡和大廈租戶中，目前有超過五分之二為國際和本地律師事務所；奢侈品牌和金融服務機構各佔大廈總樓面面積的百分之十八。

怡和集團行政總裁韋梓強表示，怡和大廈作為香港其中一個著名地標，一直見證著香港作為國際商業及金融中心的不變地位，未來亦然。

怡和大廈在置地中環物業組合的發展中地位舉足輕重，並且持續創新，滿足租戶及顧客不同的需求。置地公司行政總裁黃友忠表示，香港中區行人天橋系統，無縫連接中環各主要商廈，進一步加強了怡和大廈的吸引力。

愈來愈多租戶關注物業的可持續發展表現，並將其納入到作出租賃決定時的考慮因素，怡和大廈的一系列相關認證，包括「綠建環評」鉑金級認證，為其帶來優勢。

黃友忠續指，置地公司對怡和大廈取得的成就感到非常自豪，印證了置地致力創新，以及積極發展中環生態圈的承諾；未來置地每年投放高達一億美元，革新並升級旗下物業，確保怡和大廈符合最新的現代化和數碼化標準。

黃友忠亦認為在質量優先（Flight to quality）的趨勢下，企業會優先考慮擁有最高級別可持續發展認證、地理位置優越的優質辦公室。作為置地中環物業組合的一部分，怡和大廈將持續受惠於這一趨勢。

為慶祝怡和大廈五十周年，置地亦為租戶、社區和訪客舉辦公開講座、展覽和導賞團等活動。首次公開講座將於7月15日舉行，主題為怡和大廈建築特色及其對城市的影響。另外，一年一度的「齊步上怡廈」慈善活動亦將於9月至10月期間舉行；置地亦會舉辦大廈四十九層垂直競賽跑和嘉年華等活動。

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