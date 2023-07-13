moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周大福舉辦「周大福企業影子工作日」 啟發學員尋找未來事業發展路向

鄭氏家族投資周大福企業旗下慈善平台CTFE Social Solutions（CTFE）一直支持政府解決跨代貧窮的工作，並為「共創明『Teen』計劃」最主要的捐款機構及計劃的合作夥伴委員會副主席，CTFE響應「共創明『Teen』計劃」，為學員舉辦「周大福企業影子工作日」，邀請學員「深入」CTFE位於中環的辦公室與友師一起上班，認識家族辦公室的不同部門以及友師的日常工作，啟發同學尋找未來事業發展路向。

學員會以互動方式了解過公司運作及各部門職能後，進行定向遊戲，根據地圖尋找來自各部門的友師和同事，訪問他們的日常工作及要求，各同事亦積極向學員講解自己的專業和解答學員的疑問，以助他們作職涯規劃。

是次活動發起人、CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業指，周大福企業作為區內的家族辦公室，希望透過活動讓學員了解到甚麼是家族辦公室，以及投身本地金融業的機遇和前景；一班學員的到來為辦公室帶來額外生氣之餘，亦透過師友學員互動，令他們獲得啟發。

曾安業續指，CTFE Social Solutions作為首輪『共創明「Teen計劃』合作夥伴委員會副主席，樂見計劃的友師及學員都收獲到豐碩的成果，會繼續支持政府推出第二輪的計劃，以惠及社會中更多的年青人，助他們建立正向的價值觀。

其他報道

怡和與置地迎怡和大廈五十周年 將持續創新吸引世界級租戶

半日沽空金額100億 盈富沽空金額最多

存保會：受保障存款將佔總體25%至3.6萬億元

恒指半日升469點 創5周最勁 逼近250天線 巨星傳奇升28% 北水轉流入

內地6月美元計價出口降12.4% 進口降6.8% 齊遜預期

富力於內地遭兩企申請破產重整

內地網民倡廣州引入迪士尼 可與港形成「雙子星」效應 廣州文旅局: 尋求合作機會

存保會建議提高保障額至80萬港元

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 見逾一周低 港美息差續擴闊

海關總署：外需減弱 對外貿直接影響仍在持續

美匯指數見15個月低 離岸人民幣見近1個月最強 瑞銀料年底見6.9

傳「如祺出行」最快第三季在港上市 廣汽：無官方消息可公布

匯豐：數據佳減降息可能性 人民幣短期有支撐

里數換機票︱「國泰航空里賞航班」活動中午12點開始 4.5萬張機票可兌換

內地6月出口急跌16% 1-6月按人民幣計價出口按年增長3.7%

馬斯克宣布成立xAI人工智能公司 探索宇宙真實本質

凱雷和Trustar 擬售麥當勞中港業務

恒指高開320點 科指升2.5% 巨星上市升35%

社保基金據悉建議受托公募基金 減持弱資質城投債和民營地產債

上期所擬擴大境外大宗商品倉儲網絡

港股ADR升358點 夜期高水352點 巨星傳奇上市 美期升亞股普漲