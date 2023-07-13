學員會以互動方式了解過公司運作及各部門職能後，進行定向遊戲，根據地圖尋找來自各部門的友師和同事，訪問他們的日常工作及要求，各同事亦積極向學員講解自己的專業和解答學員的疑問，以助他們作職涯規劃。

是次活動發起人、CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業指，周大福企業作為區內的家族辦公室，希望透過活動讓學員了解到甚麼是家族辦公室，以及投身本地金融業的機遇和前景；一班學員的到來為辦公室帶來額外生氣之餘，亦透過師友學員互動，令他們獲得啟發。

曾安業續指，CTFE Social Solutions作為首輪『共創明「Teen計劃』合作夥伴委員會副主席，樂見計劃的友師及學員都收獲到豐碩的成果，會繼續支持政府推出第二輪的計劃，以惠及社會中更多的年青人，助他們建立正向的價值觀。

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