鄭氏家族投資周大福企業旗下慈善平台CTFE Social Solutions（CTFE）一直支持政府解決跨代貧窮的工作，並為「共創明『Teen』計劃」最主要的捐款機構及計劃的合作夥伴委員會副主席，CTFE響應「共創明『Teen』計劃」，為學員舉辦「周大福企業影子工作日」，邀請學員「深入」CTFE位於中環的辦公室與友師一起上班，認識家族辦公室的不同部門以及友師的日常工作，啟發同學尋找未來事業發展路向。
學員會以互動方式了解過公司運作及各部門職能後，進行定向遊戲，根據地圖尋找來自各部門的友師和同事，訪問他們的日常工作及要求，各同事亦積極向學員講解自己的專業和解答學員的疑問，以助他們作職涯規劃。
是次活動發起人、CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業指，周大福企業作為區內的家族辦公室，希望透過活動讓學員了解到甚麼是家族辦公室，以及投身本地金融業的機遇和前景；一班學員的到來為辦公室帶來額外生氣之餘，亦透過師友學員互動，令他們獲得啟發。
曾安業續指，CTFE Social Solutions作為首輪『共創明「Teen計劃』合作夥伴委員會副主席，樂見計劃的友師及學員都收獲到豐碩的成果，會繼續支持政府推出第二輪的計劃，以惠及社會中更多的年青人，助他們建立正向的價值觀。
其他報道
恒指半日升469點 創5周最勁 逼近250天線 巨星傳奇升28% 北水轉流入
內地網民倡廣州引入迪士尼 可與港形成「雙子星」效應 廣州文旅局: 尋求合作機會
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 見逾一周低 港美息差續擴闊
美匯指數見15個月低 離岸人民幣見近1個月最強 瑞銀料年底見6.9
里數換機票︱「國泰航空里賞航班」活動中午12點開始 4.5萬張機票可兌換
內地6月出口急跌16% 1-6月按人民幣計價出口按年增長3.7%