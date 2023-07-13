存保會建議就存款保障額由現時的50萬港元提升至80萬港元，因應受保障存款總額增加，業界每年供款平均增加26%，即增加1.4至1.5億元。若新保障額於2025年初生效，銀行供款期將延長3年至2027年，達到基金目標82億元。
被問及銀行會否因應銀行徵費增加將成本轉介至客戶，存保會總裁何漢傑表示，需視乎個別銀行的商業模式自行作出考慮，當局難以監察，主要是靠銀行之間的競爭。
存保會於今次的諮詢文件當中，亦提到銀行合併時的存款保障安排，如存戶在多於一間將合併的銀行有存款，相關存款在每間銀行分別繼續享有最高80萬元的保障額，即總額為160萬元。另銀行亦而在其數碼渠道展示計劃成員的標誌。
計劃將維持不建議將結構性存款納入計劃內，何漢傑解釋，此類存款屬投資產品，亦佔整體存款不多，因此沒有作出調整。至於近年興起的虛擬資產，他亦指屬投資工具，不會考慮納入保障範圍。今次諮詢期為期3個月，至10月12日止。
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