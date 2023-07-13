據內媒《36氪》報道，阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓集團啟動近年來最大規模的員工制度改革，涉及員工績效、職級體系等多個核心事項，目前已形成一個初步「徵求意見版」，包括取消P（Profession）職級體系，改為14-28級，對應原P4-P8，每三個層級對應一個P級；原為P8以上員工由組織任命，根據業務及團隊規模以決定其薪金和獎金等變更。
報道指出，其他初步改動包括14-28級員工的薪金和獎金不會只與層級掛鉤，未來將實現層級和獎金的逐步分離、績效分數將只保留「3.75」、「3.5」、「3.25」三個層級，取消「3.5+」和「3.5-」，表現優秀者或可在一年內實現多個層級躍升。今次變更將職級體系分得更仔細，很大程度上可保證大部分員工每年實現一定的職級變化，帶來持續激勵作用。
報道又稱，今次變更為了解決過去頻繁組織調整導致的「疊羅漢」現象，以往阿里習慣將強勢業務和弱勢業務整合，令新團隊出現多個P8或P9，員工匯報對象變得模糊，也容易形成派系，最終拖累業務發展的步伐。
淘天集團回應內媒查詢時表示，改革是必需，方案仍處於調研階段。阿里巴巴現報92.25元，升2.67%。
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