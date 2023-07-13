英國畢馬威首席經濟學家Yael Selfin受彭博社訪問時指出，家庭面臨多重經濟阻力，導致總體消費增長或持續低迷；即使薪資增長強勁及通脹下降，有機會令實際收入再次增長，但抵押貸款成本上升和租金上漲的影響可能會給家庭支出帶來壓力。

英國商會研究主管David Bharier亦表，GDP數據顯示，截至5月份的三個月內增長率為0%，進一步證明英國經濟不穩定。他續指，大多數企業沒有報告商業狀況有改善。

有分析師指將會密切關注6月的數據，因強勁反彈或表明經濟活動的潛在實力，而低迷的數據可能暗示長期低迷已經開始；如6月的國內生產總值再下降0.1% ，才會導致第二季度產出收縮。

由於醫生無罷工活動，5月服務業的數據持平，好於經濟學家預測的收縮0.2%，但低於 4 月份 0.3% 的增長，但預計7月的數據將包括長時間罷工的影響；藝術、娛樂和休閒會強勁增長，至於批發和零售貿易則疲軟弱。

受額外的假期和鐵路罷工影響，住宿和餐飲服務下跌 0.9%；製造業和建築業均下降 0.2%，低於預期0.5%的跌幅；建築業連續第三個月下降，受利率上升導致房地產市場放緩，四月建築業數據亦大幅下調。

這也是繼去年9月和6月，英國女王伊麗莎白二世的葬禮和慶祝她登基五十周年的公眾假期後，經濟增長第三次受王室活動拖累，導致月均產出下降 0.7%。

英國財政大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)則表示，額外的銀行假期雖影響5月的經濟增長，但高通脹仍是經濟增長的主要拖累因素。因此降低通脹是恢復經濟增長並緩解家庭壓力的最佳方法。

根據英國國家統計局報告，自去年10月至今年3月中，有兩個月出現了收縮，與英國央行去年11月做出的有記錄以來持續時間最長的衰退之一的預測背道而馳。

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