古語有云：「有運好過有料，識人好過識字」，不要說投行那麼高階，就算是普通證券行或零售銀行，除了較低階的職位，想入行或想轉工，難道真的靠求職網站內的招聘廣告？眾所周知，那些廣告八成也是假的，就算真的有這個空缺，說不定在高層心中早已有內定人選，只不過程序上需要符合「公開招聘」的程序，以確保整個遴選過程的公平性，才「做樣」出個Ad來滿足相關人士要求。說到底，搵工從來都靠識人，所有行業如是，金融業更甚，但除了靠日常工作交流或行業聚會，要如何擴大社交圈子呢？

有些人，會參加那些崇尚互相吹噓的商會，藉此希望認識其他金融機構的高層，從而打入圈子、扶搖直上，但玩過商會的人都知道，這些甚麼會甚麼社甚麼團，從來都是「塘水滾塘魚」，真正有權力的高層最多「畀面」出席活動的致辭部分，最終只剩下一堆「同Lev」的「散仔」，虛偽地互送高帽，但心底又覺得這班都是沒有用處的「廢人」。LinkedIn的出現，某程度提供了更具效率的識人渠道，行家又好、高層又好，若果你面皮夠厚，雖然你找別人，人家可以「已讀不回」，但漁翁撒網下，撒得多，說不定總會有一兩次，得到想像中的回報。

LinkedIn的定位，從成立開始到發展至今，從來都是商務求職平台。用戶可以在個人頁面上，填上自己的職場生涯，專注於甚麼範疇 (IB、PB或WM，又或Functional Group如IT、Compliance等)，以及擅長的技能；而各大金融機構亦可在企業頁面上，上載公司的職位空缺，讓用家可以直接將履歷上傳到金融機構的人事部手上。這種點對點的配對，在剛面世時確是驚為天人，然而發展得越久，卻開始發覺開始行不通，企業通過LinkedIn招募的面試者，很多根本完全與該職位要求不相配，原因？就是大家為了增加受聘機會，紛紛在LinkedIn為自己的履歷及技能「化妝」，而且越吹越大，令人人也幾乎變成了專才。

曾經見過一個任職某銀行的朋友，做了五六年，就我個人認知，職級依然是Associate，但卻在LinkedIn Profile「吹很大」，不單掩飾了自己的Title，還加上了某某產品Specialist的頭銜，之後在工作的簡介中，更寫下了洋洋千字、總共十個Point的介紹，幾乎說到自己飛天遁地、無所不能，甚至連部門決策的工作也有參與其中，但別忘記他只是個Asso。這位朋友在同一份工做了五六年，起碼忠誠可嘉；另一位任職證券業的朋友，過去五年轉了六份工，最長一份做不了兩年，最短一份只有四個月，但極度Jumpy的他，不單在LinkedIn如實「晒」出自己的工作歷程，更在每一份工作，都「吹」出詳細的工作介紹，其中只做了四個月的那份，更寫上「完成升級整個交易系統的計劃」、「制訂部門發展籃圖」的職責！四個月，就當三個月的試用期也是拼命三郎，四個月的時間，真的可以完成升級整個交易系統？

一個人吹水，可以當時運高看不見；但七八成用家也吹水？自然該平台也變成了吹水平台，再也靠不住，而通過獵頭搵食的Headhunter，就是其展現價值的時候。LinkedIn除了行家多，Headhunt也同樣很多，資深用家應該知道，幾乎每星期也有新的Headhunter要加你做聯絡人，為的就是Update他或她手中的Contact List。記得在LinkedIn尚未盛行的年代，獵頭若要得到某投行某部門的職員名單，總會用盡方法來誘騙資歷尚淺的同事。最常見的方法，是假扮某高層的下屬，需要知道某部門某位同事的電話，但卻身在外地無法連上公司Intranet，所以需要你施加援手。若幸運遇上一個熱心的 Intern信以為真，整個部門的聯絡方法從此外流，而那位Intern將會被 Compliance修理得很慘，這也是以往不時發生的瑣事。

隨著LinkedIn的盛行，這類的誘騙方法近年幾乎絕跡，想知道某投行某部門有些甚麼人？只要得知組內其中一人的名字，通過LinkedIn再Link上Link，總有方法找到。個人對Headhunt其實並無反感，若沒有他們的存在，不也抹殺了大家跳糟的可能？而且Headhunt也是打份工，若能成功配對，也是一家便宜兩家著？不過由於LinkedIn吹水文化盛行，獵頭的把關難度也越來越高，若果純粹看Profile，就將一個原來「無料」的Candidate推薦了給Hiring Manager，最後被客戶吐槽的，還是這位可憐的Headhunt。

除了吹水文化，擦鞋文化在LinkedIn也盛行得很。商界名人就算說廢話，也總有大量用家「畀Like」，以「明星效應」來解釋，尚算可以接受，畢竟那些韓國女團在IG上載一兩張工作照，不也吸引大量鐵粉派心？嘔心的反而是某些金融機構的高層，不是分享一兩段貼文，又或上載了幾張公開演講相、見客相等，總會吸引大批「擦鞋仔」蜂擁而至，大讚阿總分享真知灼見。說實話，作為一個Analyst、Associate抑或VP，阿總對低N級的下層真是「悉尼老鼠」，擦鞋也是白擦，當然不能否認阿總自行上載工作照，心底也渴望被擦；但正因為LinkedIn內總充斥著這麼多圍爐行徑，才會令用家越來越反眼。

「唔啱玩咪鏟App囉！又冇人逼你玩。」人總是如此矛盾，既想保持聯絡，又想保持距離；既想別人特別是行家及獵頭知道你的存在，又不想委身作任何奉承的舉動。最好的處理方法，或許就是冷處理，除非有行家或獵頭PM找你，否則對LinkedIn，還是盡量少按少看，方保身心安康。

羅仕揚