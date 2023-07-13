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多利好訊號 恒指收市升489點 成交破千億1 南水買入半年最多

美通脹大幅降溫，憧憬聯儲局緊縮周期已到尾聲，港股跟隨美股向上，美元回軟，美匯指數逼近100見15個月低，人民幣反覆偏升值，除受美元偏弱推動外，近期內地亦陸續出招支持經濟，科技企業亦陸續得到政府支持，走出早前打壓陰霾，李強昨亦會見美團（3690）等平台企業。市場出現氣氛好轉訊號，如港股裂口上升、連續第二日陽燭升市、大市成交大增兼破千億、新股表現活躍、科指10天線升穿250天線、恒指上試250天線、南水北上淨買入135億人民幣創半年最多。港股連升4日，恒指見1個月最大升幅，科指創1個月新高，恒指4日累升984.92點。不過，北水則流出增3.4倍，連續第5日流出。

恒指今早高開320點，高位升507點，低位升302點，高低波幅206點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為41.65%，下跌為21.15%，無升跌為37.19%。

恒指收市升489點或2.6%，報19350點，大市成交金額1113億元，較上日增加32.78%，是6月16日1754.6億元成交後最多；國指升165點或2.6%，報6543點。恒生科技指數收報4237點，升3.82%。

藍籌股成交金額589.29億元，佔大市成交52.94%；科指成份股成交金額368.3億元，佔大市成交33.09%；國指成份股成交金額502.31億元，佔大市成交45.13%。

24隻雙櫃台股，總成交1.35億元人民幣，相當於約1.47億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加22.1%，至103.36億元，佔大市成交9.28%。牛熊證成交金額45.84億元，增加22.5%；窩輪成交金額57.52億元，增加21.78%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。申洲國際（2313）、信義玻璃（0868）、華潤電力（0836）拖累大市。

藍籌73隻升，5隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升8.53%，收報40.7元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌1.66%，收報11.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報55.6元，升8.17%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報58.35元，跌2.1%。

恒指升穿10天線(18899.9點)、20天線(19127.26點)、50天線(19284.63點)，受制於250天線(19378.89點)。科指10天線(4017.33點)升穿100天線(3998.68點)、250天線(4002.47點)。

北水南下合計淨流出3.27億元，較上日增加344.89%，連續第5日流出，累計流出78.69億元，對上一次連續5日淨流出是2月3日。南水北上合計淨流入135.85億元人民幣，較上日增加2646.78%，是1月30日後新高，當日報186.14億元，南水連續第4日流入，累計流入187.99億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.69%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為4.44%。高見19368.92點，是7月5日19378.9點後最高。收市報19350.62點，是7月4日後收市新高，當日報19415.68點。連升4日，累計升984.92點，對上一次連升4日是6月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月3日。

科指曾升最多3.88%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為4.13%。高見4239.84點，是6月16日4271.28點後最高。今日收市報4237.09點，是4月17日後收市新高，當日報4254.01點。連升4日，累計升335.88點，對上一次連升4日是6月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月4日。

國指曾升最多2.7%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為2.95%。高見6550.39點，是7月5日6596.71點後最高。今日收市報6543.91點，是7月4日後收市新高，當日報6613.4點。連升4日，累計升345.05點，對上一次連升4日是6月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月3日。

午後消息股表現

內媒：阿里（9988）旗下淘寶天貓擬啟動近年最大規模員工制度改革。收報92.75元，升3.23%。

今早及隔晚消息股表現

富力（2777）於內地遭兩企申請破產重整。收報1.23元，升2.5%。

傳「如祺出行」最快第三季在港上市 廣汽（2238）：無官方消息可公布。收報4.77元，跌0.83%。

FAST RETAIL（6288）最快今日公布業績。停牌前升0.85%。

巨星傳奇（6683）上市，定價4.25元。收報5.26元，升23.76%。

IMAX CHINA（1970）獲提私有化 溢價9.6%。收報9.4元，升3.07%。

安東油田（3337）第二季新增訂單按年升28%。收報0.435元，無升跌。

李強見美團（3690）等平台企業，促創新突破。收報134.6元，升5.73%。

恒基發展（0097）盈警，料上半年轉蝕1800萬。收報0.265元，無升跌。

中遠海運國際（0517）料上半年多賺至少1倍。創52周高，見2.96元，收報2.9元，升13.73%。

德昌電機（0179）首財季營業額按年升14%，擬於今年11月更新全年銷售增長指引。創52周高，見11.74元，收報11.66元，升8.97%。

諾輝健康（6606）：料常衛清上半年銷售收入介乎4.8億至5億人幣。收報25.8元，跌2.82%。

英皇鐘錶珠寶（0887）盈喜，料上半年純利不少於1.8億元。創52周高，見0.209元，收報0.193元，升17.68%。

味千（0538）第二季餐廳業務銷售升73%。收報0.95元，升1.06%。

恒生（0011）推首間「未來分行」，增設智能櫃位。收報110.2元，升1.66%。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見131.5元，收報124元，升1.47%；中慶股份（1855）創上市新高，見19.2元，收報19.08元，升5.3%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見96.05元，收報95.95元，升4.81%；正味集團（2147）創上市新高，見1.46元，收報1.39元，跌1.42%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.93元，收報1.88元，無升跌；步陽國際（2457）創上市新高，見0.62元，收報0.57元，跌1.72%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見2.83元，收報2.66元，跌3.27%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.28元，收報11.22元，升0.9%；快手-W（81024）創上市新高，見55元，收報54.9元，升7.96%；京東健康（86618）創上市新高，見51元，收報51元，升8.4%；百度集團-SW（89888）創上市新高，見135.8元，收報135.8元，升4.46%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見84.9元，收報84.85元，升2.85%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.78元，收報9.78元，升1.4%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1036元，收報1035.85元，升0.09%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見10.96元，收報10.96元，升0.27%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1075.9元，收報1075.9元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.3元，收報530.3元，升0.03%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.2元，收報109.2元，升0.05%；藥師幫（9885）創上市新高，見33.2元，收報32.2元，升1.58%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見72.45元，收報68.5元，無升跌；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.209元，收報0.193元，升17.68%；粵運交通（3399）創52周高，見1.25元，收報1.21元，升12.04%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.44元，無升跌；遠東酒店實業（0037）創52周高，見1.58元，收報1.52元，升60%；德昌電機控股（0179）創52周高，見11.74元，收報11.66元，升8.97%；中遠海運國際（0517）創52周高，見2.96元，收報2.9元，升13.73%；中視金橋（0623）創52周高，見0.99元，收報0.98元，升2.08%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見163.7元，收報163.6元，升4.14%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，中薇金融（0245）低見0.03元，收報0.032元，無升跌；神話世界（0582）低見0.085元，收報0.09元，無升跌；威華達控股（0622）低見0.209元，收報0.21元，跌4.11%；鼎石資本（0804）低見0.241元，收報0.244元，跌9.63%；恒盛地產（0845）低見0.042元，收報0.048元，升2.13%；亞洲資源（0899）低見0.094元，收報0.094元，跌2.08%；雨潤食品（1068）低見0.265元，收報0.28元，升1.82%；中原銀行（1216）低見0.34元，收報0.37元，跌1.33%；親親食品（1583）低見0.9元，收報1.05元，跌0.94%；基石控股（1592）低見0.047元，收報0.047元，跌16.07%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，BOSSINI INT'L（0592）低見0.228元，收報0.245元，升2.08%；港通控股（0032）低見8.15元，收報8.15元，跌0.12%；天利控股集團（0117）低見0.36元，收報0.38元，跌8.43%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.78元，收報0.79元，跌2.47%；力寶（0226）低見1.77元，收報1.77元，無升跌；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；香港興業國際（0480）低見1.91元，收報1.96元，升1.03%；中國華星（0485）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；青島控股（0499）低見0.131元，收報0.132元，跌8.33%；金地商置（0535）低見0.41元，收報0.425元，跌4.49%。

異動股

上升異動股，包括，維港環保科技（1845）創52周高，見0.435元，收報0.435元，升128.95%；遠東酒店實業（0037）創52周高，見1.58元，收報1.52元，升60%；融眾金融（3963）收報0.18元，升55.17%；信能低碳（0145）收報0.06元，升39.53%；ALCO HOLDINGS（0328）收報2.46元，升36.67%；綠色經濟（1315）收報0.16元，升33.33%；SPROCOMM INTEL（1401）收報1.55元，升29.17%；易緯集團（3893）收報0.56元，升27.27%；中國城市基礎設施（2349）收報0.043元，升26.47%；悅達國際控股（0629）收報0.12元，升25%；巨星傳奇（6683）收報5.26元，升23.76%。

下跌異動股，包括，新城市建設發展（0456）收報1.09元，跌62.8%；中國新消費集團（8275）收報0.8元，跌32.2%；亞洲速運（8620）收報0.18元，跌20.35%；亞洲雜貨（8413）見52周低0.13元，收報0.14元，跌17.65%；栢能集團（1263）收報3.88元，跌16.92%；盛洋投資（0174）收報0.35元，跌16.67%；基石控股（1592）創上市新低，見0.047元，收報0.047元，跌16.07%；惠生國際（1340）收報0.041元，跌14.58%；PALADIN（0495）收報0.05元，跌13.79%。

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