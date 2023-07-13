OKX表示，過去逾18個月一直積極投資在人才吸納、創新、技術、合規和系統安全，為申請香港新監管制度下的VASP（虛擬資產服務提供商）牌照做好準備，一萬名新本地用戶的里程碑，印證OKX香港的成功和承諾，體現出平台在配合監管要求而提升服務同時能滿足客戶對創新產品和Web3的需求。

OKX全球首席商務官Lennix Lai表示，新香港用戶註冊數目顯示本地市場對虛擬資產的興趣濃厚，且在受監管的環境下發展潛力巨大。香港在挑選虛擬資產平台是一個非常成熟和敏銳的市場，相信遵守監管要求，有助贏得用戶信任度，對推動加密貨幣市場未來發展至關重要。

OKX於今年3月宣布在港註冊成立公司（OKX香港），從而在港申請VASP牌照並運營虛擬資產交易平台。OKX的升級應用程式現已允許香港用戶買賣及持有16種主要加密貨幣。

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