政府發言人表示，在2023年第二期消費券計劃下，約650萬名市民已獲核實資格領取消費券，當中包括約22萬名新合資格的登記人。消費券將於七月十六日（星期日）起發放。
兩期均以八達通收取消費券的合資格現有登記人，如在6月30日或之前，累積合資格消費總額達3,000元，便會在7月16日獲發第二期、即2,000元的消費券。如果此後才符合累積消費要求，將會順延在翌月16日獲發相關券額，最遲須在今年10月31日或之前符合累積消費要求。
政府已透過特定電話號碼（6059 1120）向所有已完成資格審核的登記人發出審核結果短訊通知。市民亦可透過熱線18 5000的語音系統，查詢其資格審核結果和將獲發的券額。被通知不符合計劃資格準則的登記人，如有異議，可在收到相關短訊通知後14天內以書面提出覆檢申請，詳情可瀏覽計劃網站。
發言人表示，消費券計劃秘書處較早前抽取小部分登記人作資格審核，並通過短訊及電話聯絡被抽查的登記人，邀請他們提供相關的證明文件。如果因提交文件進度而未能趕及在七月十六日獲發消費券，秘書處或其承辦商會在收到市民提交文件後盡快完成審核工作，並安排補發消費券予通過審核的市民。
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