日本UNIQLO方面，期內收入為7097億日圓，按年上升10.7%，經營溢利因日圓貶值致使成本率上升而錄得下降，按年跌3%至996億日圓。集團表示，夏裝、短外套以及部分褲裝等銷情強勁，第三季單季同店銷售淨額錄得增長 5.5%；但因毛利率下降1.7個百分點，以及銷售、一般及行政開支佔收益比率上升 0.3 個百分點，使溢利錄得下降。

海外UNIQLO方面，首三季收入為10976億日圓，按年升30.5%，經營溢利亦升38.6%至1841億日圓。集團表示，第三季大中華地區錄得收益及溢利雙雙大幅增長，其中內地同店銷售淨額增長超過40%。此外，東南亞、南亞及大洋洲地區錄得收益大幅增長及溢利增長，其中新加坡、泰國、印度及澳洲的業績表現強勁；北美、歐洲亦錄得收益及溢利大幅增長。

另一品牌GU首三季收入按年升19.7%至2729億日圓，經營溢利亦升44.6%至258億日圓。此外，全球品牌首三季收入按年升18.2%至1064億日圓，經營溢利為14億日圓。

迅銷再上調截至今年8月底止全年業績預測，料全年收入為27300億日圓，按年增長18.6%，純利為2600億日圓，按年跌4.9%。

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