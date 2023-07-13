美匯指數昨跌近100，創15個月新低，富邦銀行（香港）第一副總裁及投資策略研究部主管潘國光表示，於第三季弱美金情况下，投資者有機會重投風險資產而帶動全球股市，預計恒指於今年第三季內重上兩萬點，年底會達21,500點，上升速度要視乎美匯走勢。
美國方面，潘國光指今日美匯創52周新低，若美匯跌破100維持介乎98之間並連續兩個星期，將令投資者重新投資風險資產。
中國方面，潘國光指由於低估值，以及中國刺激政策都使中國股票吸引。他預計中國第二季GDP數據因基數效應及刺經濟措施下，今季GDP數據會不錯，預計今年全年GDP增長達到5.5%應該不難。潘國光表示，中國科網股監管整改完成後，估值應會再推高，中美科網股估值差距應會收窄。
香港方面，潘國光認為今年香港樓市升幅介乎0至3%間，主要因租金回報率不足，住宅租金回報只達約兩厘，而定期存款則吸取部分資金投入，他亦提到近期放寬按揭上限措施對買家有幫助。潘國光亦指跟隨美國於本月加息0.25厘後，香港銀行或會再加最優惠利率0.125厘。
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