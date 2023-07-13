長實（1113）宣布，去年9月以207.66億元，出售波老道21號「21 BORRETT ROAD」予新加坡華瑞資本（Sino Suisse Capital）旗下基金LC Vision Capital的交易，因為對方未有按買賣協議的條款，支付10.38億元第一筆部分付款及其應計利息，因此將對方已付的一成訂金沒收，涉值逾20.76億元，交易亦告終止。
長江實業執行董事趙國雄表示：「21 BORRETT ROAD 豪宅項目位於香港最尊貴之山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。在簽訂買賣合約後，由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜。集團將按市況重新作出銷售安排。」。
該集團指，儘管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案。終止買賣協議將不會對公司的業務及財務狀況，以及其股東的整體利益造成任何重大不利影響。按照交易條款，買方須於買賣協議日期後每6個月向長實支付共5 筆部分付款，該等付款共相等於原 本 售出部分價值之40%，首兩筆部分付款每筆須為港幣10.38億元。
長實今日收市報43.6元，升2.83%，成交額達1.25億元。
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