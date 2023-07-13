黃偉雄稱，恒指的透明度較高，主要考慮上市公司的規模、盈利，但亦包括其他客觀準則。目前市值最大在港主要上市的外國公司為普拉達 （1913），但早前因意大利當局的稅務要求，未被納入至「港股通」，他指，將會為其中考慮因素之一。

至於最新檢討將以主要上市的外國公司為納入恒指的選股範圍，黃偉雄指，希望有關外國公司與大中華的關連性較高，目前傾向以主要上市為起點，視乎市場情況和投資者意見，或再向市場諮詢是否放寬至第二上市及其他規例。

恒指公司今日發表網誌指出，恒指成分股已經增至80隻，連同股息計算恒指回報，股息累計指數（HSTRI）自1990年以來的年化回報率為10%，未計交易成本，模擬2001年至2022年之間的強積金回報，內部收益率（IRR）亦有4.6%。

黃偉雄表示，恒指近15年內的股息達500點至1000點，反映股息收入。若強積金成員於2001至2022年間，每月強積金供款1000元，則名義供款總額為26.4萬元，總收益為18.5萬元，IRR為4.6%，而價格指數只能反映恒指升1.2%，低估了收益。惟若於1年前開始供款，則將有52元的損失，IRR為0.8%，而恒指價格指數反映出指數變動為下跌15.5%，誇大了損失。

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