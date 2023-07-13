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兩電海上液化天然氣接收站正式投入運作

中電控股（0002）旗下中華電力和港燈投資（2638）旗下香港電燈宣佈，由兩電共同發展及興建的香港海上液化天然氣接收站已於早前完成最後整體調試，正式投入運作。首批按長期供應協議供港的液化天然氣，已於日前由液化天然氣貨船運抵接收站，卸載後儲存在接收站的裝置船上，經再氣化後輸往中電龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠使用，進一步增加兩電的低碳發電，提升燃料供應的穩定性，支持香港實踐能源轉型。

位於香港西南水域的海上液化天然氣接收站，是香港首項同類設施。目前全球最大的浮式儲存再氣化裝置船Bauhinia Spirit，其液化天然氣儲存容量達26.3萬立方米，將長期停泊在接收站，用於接收、儲存及將液化天然氣再氣化。

中電總裁羅嘉進表示，這項新落成的策略性天然氣設施，讓他們可以從國際市場引入價格具競爭力的液化天然氣，有助燃料供應更多元、靈活及穩定，確保香港有序過渡至碳中和，落實應對氣候變化的目標。中電會繼續探索透過本地項目及區域合作，引入更多零碳能源、減低電力供應碳強度、推動電動化及協助客戶節能減排。

港燈董事總經理鄭祖瀛表示，海上液化天然氣接收站項目可進一步提升燃料供應安全及穩定性，加上將於2024年投入運作的新燃氣機組L12，港燈的減碳之旅正穩步向前。此外，項目落成後，天然氣供應來源變得更多元化，有助他們提升採購天然氣的議價能力。港燈會繼續積極留意創新的先進技術，包括氫能發電，並對其他合適的零碳發電方案保持開放態度。

兩電早在項目開展海上工程前，已就長遠液化天然氣供應與Shell Plc附屬公司Shell Eastern Trading (Pte.) Ltd.簽訂協議。隨着接收站落成啟用， Shell已開始為兩電提供來自世界各地的液化天然氣。首批運抵接收站的液化天然氣約有13.9萬立方米，若以本港一個普通3人家庭每月使用275度電計算，足以供電予約150萬個家庭使用。

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