位於香港西南水域的海上液化天然氣接收站，是香港首項同類設施。目前全球最大的浮式儲存再氣化裝置船Bauhinia Spirit，其液化天然氣儲存容量達26.3萬立方米，將長期停泊在接收站，用於接收、儲存及將液化天然氣再氣化。

中電總裁羅嘉進表示，這項新落成的策略性天然氣設施，讓他們可以從國際市場引入價格具競爭力的液化天然氣，有助燃料供應更多元、靈活及穩定，確保香港有序過渡至碳中和，落實應對氣候變化的目標。中電會繼續探索透過本地項目及區域合作，引入更多零碳能源、減低電力供應碳強度、推動電動化及協助客戶節能減排。

港燈董事總經理鄭祖瀛表示，海上液化天然氣接收站項目可進一步提升燃料供應安全及穩定性，加上將於2024年投入運作的新燃氣機組L12，港燈的減碳之旅正穩步向前。此外，項目落成後，天然氣供應來源變得更多元化，有助他們提升採購天然氣的議價能力。港燈會繼續積極留意創新的先進技術，包括氫能發電，並對其他合適的零碳發電方案保持開放態度。

兩電早在項目開展海上工程前，已就長遠液化天然氣供應與Shell Plc附屬公司Shell Eastern Trading (Pte.) Ltd.簽訂協議。隨着接收站落成啟用， Shell已開始為兩電提供來自世界各地的液化天然氣。首批運抵接收站的液化天然氣約有13.9萬立方米，若以本港一個普通3人家庭每月使用275度電計算，足以供電予約150萬個家庭使用。

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